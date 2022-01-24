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Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldı Yolların karlı ve kapalı olması ile çıkış yapamayan tırlar halde yolların açılmasını bekliyor Sebze meyve toptancı haline gelen ürün miktarı azaldı Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz: “Haftada bir ton ürün toplayan şimdi 15 günde 500 kiloya düşmüş durumda “ “Komisyoncularımızın bir kısmı kamyon bulup gönderemiyor. Gelecek olan kamyonlar da gelemiyor”

İHA

Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldı Yolların karlı ve kapalı olması ile çıkış yapamayan tırlar halde yolların açılmasını bekliyor Sebze meyve toptancı haline gelen ürün miktarı azaldı Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz: “Haftada bir ton ürün toplayan şimdi 15 günde 500 kiloya düşmüş durumda “ “Komisyoncularımızın bir kısmı kamyon bulup gönderemiyor. Gelecek olan kamyonlar da gelemiyor”

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve dondurucu hava örtü altı üretimin üssü Antalya’da sebze meyve toptancı halini de vurdu. Soğuk hava dolayısı ile hale gelen ürün miktarı yüzde 50 azalırken, ürünlerin fiyatları ise yüzde 50'ye yakın arttı. Şehir dışına ürün taşıyan birçok tır ise yolların karlı olması dolayısı ile hareket edemedi.
Ülke genelinde yaklaşık 10 gündür etkili olan soğuk ve dondurucu hava şartları Antalya’da toptancı halini de vurdu. Antalya’da devam eden soğuk hava dolayısı ile hale gelen ürün miktarı yüzde 50 düştü. Ürün fiyatları ise ciddi anlamda arttı.
Öte yandan, Antalya’dan diğer şehirlere ürün taşıyan tırlar ise yolların kapalı ya da karlı olması dolayısı ile halden çıkış yapamayarak beklemeye başladı. Antalya dışına gidecek olan tırlarda ürünler ise kağıtlar koruma altına alınıyor. Ürünlerin yan tarafları ve üst tarafları kağıt ile kaplama yapılarak soğuktan donmasının önüne geçiliyor.

"Haftada bir ton ürün toplayan şimdi 15 günde 500 kiloya düşmüş durumda"
Antalya haline gelen ürünlerde yüzde 50 azalma olduğuna dikkate çeken Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Bundan dolayı fiyatlarımız yükseldi. Keşke fiyatlar yükselmese de ürün miktarımız aynı kalsaydı. Çiftçilerimiz şuan her gün soba yakıyor. Bunlar girdi maliyetlerini yükseltiyor. Haftada bir ton ürün toplayan şimdi 15 günde 500 kiloya düşmüş durumda. Bu da ister istemez fiyatları yükseltti. Bu fiyatlar ile çiftçimizin cebine daha fazla para girmiyor. Üretim düştü, toplama süreleri uzadı. Fiyatların yükselmesi normal. Şuanda bütün sebze fiyatlarında bir yükselme var. İhracat olsun iç piyasa ürünlerimiz olsun şuanda yolların kapalı olması dolayısı ile komisyoncularımızın bir kısmı kamyon bulup gönderemiyor. Gelecek olan kamyonlar da gelemiyor. Antalya’dan giden kamyonlar ise Burdur ve Isparta’da sıkıntı yaşıyor” açıklamasına yer verdi.

"10 gündür ciddi bir soğuk ile mücadele ediyorlar. Şu an ürün yok"
Komisyoncu Nevzat Akçan ise, “Girdi maliyetleri zaten yüzde 150 yüzde 200 arttı. Üretici her geçen gün serasından uzaklaşıyor. Bir de bu soğuk havalar vurdu. Üreticiler onlarca dönüm serayı ısıtmak zorunda kalıyor. Değilse ürün gelmez. 10 gündür ciddi bir soğuk ile mücadele ediyorlar. Şu an gelen ürün yok. Soğuk havadan ötürü fidanlar ürün dökmüyor. Yüzde 60 düşüş var gelen ürün miktarında. Dışarı ulaşım da çok zor. Ankara’ya ürün götüren arkadaşlar haftada hergün götürüyorlardı şimdi haftada bir kez gidiyorlar. Yollar kapalı durumda. Fiyatların yükselmesinin çiftçiye bir faydası yok. Haftada bir toplanan ürün şimdi ayda bir toplanır oldu” dedi.
"10 günde yaptığımız hasat 25 güne çıktı"
Serik İlçesi’nde çiftçilik yapan Ramazan Uysal ise şöyle konuştu: “Domates ve biber yetiştiriyorum. Şuanda toplamalarımız soğuktan dolayı uzadı. 10 günde yaptığımız hasat 25 güne çıktı. Sürekli soba yakıyoruz. Akşam 20.00’dan sabah 08.00 kadar yakıyoruz. Odun tonu 2 bin 500 TL oldu.”

"Havalar soğuyunca 34 günde bir topluyoruz"
Bir başka çiftçi Turan Dalkıran ise, “5 dönüm kabağım var. 3 günde 500 kilogram kabak topluyoruz. 3 günde ise 5 ton odun yakıyoruz. Daha önce kabak iyi çıkıyordu. Havalar soğuyunca 34 günde bir topluyoruz. Topladığımızdan aldığımız parayı da da ısıtmaya kullanıyoruz. Şu anda zarardayız” dedi. Erzincan’a gidecek olan tırda bulunan ürünleri kağıt ile saran Erkan Durmaz, “Ürünlere kağıt ile paketleme yapıyoruz. Bu şekilde ürünleri koruyoruz. Yine de zorluklar oluyor. Biz ürünlerin soğuktan etkilenmemesi için güzelce paketleme yapıyoruz” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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