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Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım: “Bulamadık seni yavrum, çık gel üzme bizi”

İHA

Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım: “Bulamadık seni yavrum, çık gel üzme bizi”

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen şiddetli yağmur ve hortum sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın babası Ahmet Acar, yürek burkan bir paylaşım yaptı. Acar, “3 yıl oldu, bulamadık babişim seni yavrum. Rabbimin izni ile hadi çık gel artık. Üzme bizi” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar’ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar’ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı. Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi. Acar yardıma gelenlere “Arabada çocuğum var” deyince kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı.

100'e yakın noktadaki arama çalışması sonuç vermedi
Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse’yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı. Dere yatağının kurumasından sonra Buse’nin bulunma ihtimali görülen 100’e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar’ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019’da genç kız için Sanayi Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

3. yılında babasından yürek burkan paylaşım
Kayboluşunun 3. yılında Buse Acar’ın babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Baba Acar, “Babişim, bugün 24 Ocak. Kayboluşunun 3 yılı oldu. Bulamadık babişim seni yavrum. Rabbimin izni ile hadi çık gel artık. Üzme bizi” sözleri ile yürekleri dağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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