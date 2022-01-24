Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Antalya'dan, Sedef Kabaş'a suç duyurusu AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: "Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir" "Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz" "AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduk ve konunun takipçisiyiz"

İHA

AK Parti Antalya'dan, Sedef Kabaş'a suç duyurusu AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: "Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir" "Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz" "AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduk ve konunun takipçisiyiz"

AK Parti Antalya İl Başkanlığı, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle, Sedef Kabaş ile programa katılan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve beraberindeki heyet, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarfettiği sözler nedeniyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Sedef Kabaş hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Antalya Adliyesi’ne geldi.
Adliye çıkışında açıklama yapan Ethem Taş, CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak AK Parti’ye, Genel Başkana ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretlerle en ağır saldırıların gerçekleştirildiğini savundu.
14 Ocak’ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş’ın konuk olduğunu hatırlatarak, “Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır” dedi.
Türkiye’nin son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşüne devam ettiğini dile getiren Taş, yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan Türkiye’nin itibar kazandığını, bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğinin altını çizdi.

"Aciz zihniyet"
Bu büyük başarıda en büyük payın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu ifade eden Ethem Taş, “Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen “hazımsız güruh" sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir” ifadelerine yer verdi. Taş, milletin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve milletin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyetin, bir kere daha kendisini gösterdiğini belirtti.

"Hadsizliktir, zavallılıktır"
“Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer”diyen Taş, “Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, büyük Türkiye'nin, büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez”dedi.

"Kınıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınadıklarını vurgulayan Taş, “AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar yağışı beklenen Antalya’da şaşırtan görüntüler Gece saatlerinde kent merkezine kar yağışı beklenirken, gündüz saatlerinde dünyaca ünlü sahile gelenler soğuk havaya karşın denize girdi Sahilde yürüyüş yapan Bülent Gürbüz: “Kar yağışını özlemle bekliyoruz”
YEREL HABERLER Kar yağışı beklenen Antalya’da şaşırtan ...
Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol, 36 saat sonra ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol, 36 saat sonra ...
'Kerziban' cinayetinde 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 'Kerziban' cinayetinde 6 şüpheli adliyede
Antalyasporlu jimnastikçilere milli davet
YEREL HABERLER Antalyasporlu jimnastikçilere milli davet
Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım: “Bulamadık seni yavrum, çık gel üzme bizi”
YEREL HABERLER Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek ...
Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldı Yolların karlı ve kapalı olması ile çıkış yapamayan tırlar halde yolların açılmasını bekliyor Sebze meyve toptancı haline gelen ürün miktarı azaldı Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz: “Haftada bir ton ürün toplayan şimdi 15 günde 500 kiloya düşmüş durumda “ “Komisyoncularımızın bir kısmı kamyon bulup gönderemiyor. Gelecek olan kamyonlar da gelemiyor”
YEREL HABERLER Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ...
Emlak zengini kadının cinayet şüphelisi 6 şahıs, adliyeye çıkartıldı
YEREL HABERLER Emlak zengini kadının cinayet şüphelisi 6 şahıs, ...
Prof. Dr. Özkan: Asiye, çarşamba ya da perşembe taburcu olacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Asiye, çarşamba ya da perşembe ...
Alanya eski liman rıhtımları S.O.S veriyor
YEREL HABERLER Alanya eski liman rıhtımları S.O.S veriyor
Muratpaşa’da okullar yenileniyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da okullar yenileniyor
Döşemealtı’nda kaldırım çalışması
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda kaldırım çalışması
Başkan Tütüncü: “Ne kadar çok çalışma, o kadar çok başarı”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “Ne kadar çok çalışma, o kadar çok ...
Klimayı çalıp sokakta taşırken yakalandı Yakalanan hırsızlık şüphelisi, klimayı aldığı adresi cep telefonundan görüştüğü polise ayrıntılı bir şekilde tarif etti Zanlı gazetecilere "Dayı çekme, senin hakkın var mı böyle çekmeye" diyerek tepki gösterdi
YEREL HABERLER Klimayı çalıp sokakta taşırken yakalandı Yakalanan ...
Yoğun kar yağışı altındaki Akseki’ye Kepez’den destek
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı altındaki Akseki’ye Kepez’den destek
Alanya’dan Akseki’ye greyder ve personel desteği
YEREL HABERLER Alanya’dan Akseki’ye greyder ve personel desteği
Gömbe’nin çehresi değişecek
YEREL HABERLER Gömbe’nin çehresi değişecek
‘Pandemic’ bu sezon son kez sahnede
YEREL HABERLER ‘Pandemic’ bu sezon son kez sahnede
Antalyaspor, 7 haftadır 3 puana hasret
YEREL HABERLER Antalyaspor, 7 haftadır 3 puana hasret
Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı Yaklaşık 3 metrelik kar kütleleri 800 metrelik karayolunu tamamen kapladı Yolun trafiğe kapalı olması can ve kaybı ve yaralanmanın önün geçti
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar ...
Alanya´da heyelanın kopardığı dev kaya, evin içine girdi
YEREL HABERLER Alanya´da heyelanın kopardığı dev kaya, evin içine ...
Alanya´da heyelanın kopardığı dev kaya, evin içine girdi
YEREL HABERLER Alanya´da heyelanın kopardığı dev kaya, evin içine ...
Antalya´da 29 yıl sonra kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Antalya´da 29 yıl sonra kar yağışı bekleniyor
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK (EK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.