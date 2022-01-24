AK Parti Antalya İl Başkanlığı, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle, Sedef Kabaş ile programa katılan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve beraberindeki heyet, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarfettiği sözler nedeniyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Sedef Kabaş hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Antalya Adliyesi’ne geldi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Ethem Taş, CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak AK Parti’ye, Genel Başkana ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretlerle en ağır saldırıların gerçekleştirildiğini savundu.

14 Ocak’ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş’ın konuk olduğunu hatırlatarak, “Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır” dedi.

Türkiye’nin son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşüne devam ettiğini dile getiren Taş, yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan Türkiye’nin itibar kazandığını, bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğinin altını çizdi.



"Aciz zihniyet"

Bu büyük başarıda en büyük payın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu ifade eden Ethem Taş, “Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen “hazımsız güruh" sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir” ifadelerine yer verdi. Taş, milletin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve milletin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyetin, bir kere daha kendisini gösterdiğini belirtti.



"Hadsizliktir, zavallılıktır"

“Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer”diyen Taş, “Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, büyük Türkiye'nin, büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez”dedi.



"Kınıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınadıklarını vurgulayan Taş, “AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz” açıklamalarında bulundu.

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