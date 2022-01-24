Antalya-Konya karayolu 48 saat sonra trafiğe açıldı Karayolunda tırların geçişine ise hala izin verilmiyor

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan AntalyaKonya karayolu, tırlar dışında diğer araçlar için trafiğe açıldı.

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle iki gündür kapalı olan Antalya’yı Konya’ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolu, 48 saat sonra yeniden araç trafiğine açıldı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Alacabel mevkii, cumartesi günü öğle saatlerinde tüm araç trafiğine kapatılmıştı. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgede 800 metrelik alana dün de 3 metre yüksekliğinde çığ düşmüştü. Karayolları Alacabel ekiplerinin çalışmaları sonucu çok sayıda iş makinesi ile yol kardan temizlendi. Gece saatlerinde kar kütleleri kepçelerle yol kenarına atılarak, kar savurma makinaları ile de yoldan dışarıya atıldı. Kar yağışının etkisini azaltması ile birlikte KonyaAntalya karayolu, 2 gün aranın ardından tırlar hariç araç trafiğine açıldı. Karayolları Alacabel ekibi kardan dolayı daralan yolda kar temizleme çalışmaları yaparak, kar savurma makineleri ile de yığılan karları yoldan dışarı atma, temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede 2 gündür araçların geçişine izin verilmeyerek, yoldaki vatandaşlar Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönlendirilmişti. Birçok araç ise geri dönmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.