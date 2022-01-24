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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’nın yaylalarında karla mücadele devam ediyor

İHA

Antalya’nın yaylalarında karla mücadele devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ile Alanya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıyor.
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, Antalya’nın yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Alanya Taşkent ve Sarıveliler Karayolu Kuşyuvası mevkiinden itibaren trafiğe kapatıldı. Bu bölgede Karayolları ekiplerinin çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de yardım etti. Ayrıca Büyükşehir ekipleri Alanya'nın Karaman Mahallesi yolunda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

“İbradı yolları temizlendi”
Yoğun kar yağışını Akseki ve İbradı’da da etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi İbradı Hizmet Birimi ve ASAT ekipleri kardan kapanan yolları açmak için geceli gündüzlü mesai harcadı.

“Elmalı’da yoğun mesai”
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’da kar yağışı nedeniyle ulaşımı zorlaşan mahalle yollarını gece gündüz çalışarak greyderler ile açıyor. Elmalı’da yer yer yarım metreyi bulan karla mücadele ediliyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte alarma geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması çaba sarf ediyor.

“Grup yolları açıldı”
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elmalı’da Dereköy, Yörenler, Macun, Hacıyusuflar, Ovacık, Gölova, Karaköy, Özdemir, Çobanisa, Gümüşyaka, Çalpınar, Çukurelma, Bayındır, Gökpınar, Kocapınar, Geçmen, Küçüksöğle ve Büyüksöğle mahalleleri başta olmak üzere bütün grup yollarını kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

“Ağıllara ulaşım sağlandı”
Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yanı sıra hayvancılıkla uğraşan köylülerin ağıllarına ulaşabilmesi, hayvanların aç kalmaması için de çalışma yaptı. Büyüksöğle ve Küçüksöğle mahallelerinde hayvancılık ile geçimini sağlayan çobanların bin 800 metre rakımda bulunan ağıllarına ulaşımı sağlayan yollar greyderle ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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