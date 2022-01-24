Alanya Belediyesi’nden Oba’ya altyapı yatırımı

Alanya Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yağmursuyu drenaj ve altyapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Oba Mahallesi Stadyum yolu üzerinde 300 metrelik alana bin 200 metreküplük büzleri yerleştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Alanya’nın tüm mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Oba Mahallesi Stadyum yolu üzerindeki 300 metrelik alanda bin 200 metreküplük büzlerle yağmursuyu drenaj çalışması başlattı.



“Tüm bölgelerde gerekli çalışmaları sürdürüyoruz”

Olası taşkın ve su baskınlarını önleme amacıyla yapılan çalışma ile özellikle kuzeyden merkeze oluşabilecek sel sularının da kontrol altına alınması hedefleniyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kentin standart altyapı hizmetlerine ulaşması için altyapı eksikliği bulunan bölgelerde gerekli tüm çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

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