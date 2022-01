Spor turizmine 'milli maç' dopingi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1 Lig takımları, FIFA milli maç takvimi nedeniyle lige verilen arada kamp için Antalya'ya gelecek. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Süper Lig ve 1'inci Lig takımlarının bölgemizdeki otellere talepleri var. Bu dönem kamplar otelcilerimiz için can suyu olacak. Bölgede şu anda Rusya ile Polonya, Avusturya ve Ukrayna gibi ülkelerden çok sayıda takım kamp yapıyor" dedi.FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1'inci Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak. 10 günlük arada Süper Lig ve 1'inci Lig takımları kamp için Antalya'ya gelecek. Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Gaziantep FK, Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa, GZT Giresunspor ve Altay 26 Ocak'ta Antalya'da kampa başlayacak."OTELCİLERİMİZ İÇİN CAN SUYU"

Kamp organizasyonları hakkında bilgi veren POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Şu an Antalya bölgesinde çok sayıda yabancı futbol takımı kamp çalışmaları için bulunuyor. Maç takvimine göre 10 günlük arada Süper Lig ve 1´inci Lig takımlarının bölgemizdeki otellere talepleri var. Bu dönem kamplar otelcilerimiz için can suyu olacak. Bölgede şu anda Rusya ile Polonya, Avusturya ve Ukrayna gibi ülkelerden çok sayıda takım kamp yapıyor. Spor, kongre ve golf turizminde geçen yıla göre çok iyi kış dönemi geçiriyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-01-24 16:55:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.