Kavgada başından vurulduktan sonra otomobille 3 kilometre gitmiş (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Manavgat´ta kaza ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerinin başından vurulmuş halde bulduğu Fatih Şahin'in öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden adliyeye sevk edilen B.K., S.D. ve S.B., savcılık sorgularında suçlamaları reddetti. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden B.K. ve S.B. `Kasten öldürmek´ suçundan tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İ.E. ve C.B.´nin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-01-24 19:53:38



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