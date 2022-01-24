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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üreticilerden odun ve kömür fırsatçılarına tepki

İHA

Üreticilerden odun ve kömür fırsatçılarına tepki

Antalya’da hava sıcaklığının düşmesi örtü altı sebze ve meyve üretimi yapan çiftçileri zora soktu. Seralarında soba yakarak ürünlerini dona karşı koruyan çiftçiler tepki gösterdiler.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, geçen hafta zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşeceğini açıklamıştı. Bu uyarılar üzerine kuvvetli zirai don beklentisine karşı üreticiler, geçen haftadan bu yana seralarında soba yakıyor. Meteoroloji, bu hafta da havanın yağışlı ve soğuk geçeceğine dikkat çekerek, üreticilere zirai don uyarısında bulundu.
Zirai dona karşı bir haftadır geceleri seralarında soba yakarak nöbet bekleyen üreticiler, yaşadıkları zorlukları dile getirdiler. Üreticiler, işin en üzücü tarafının da fırsatçıların fahiş fiyatla odun ve kömür satmaları olduğunu söylediler.

“Fırsatçılar denetlenmeli”
7 dönüm serası bulunduğunu dile getiren üretici Kemal Kara, “56 gündür aşırı soğuklardan dolayı seralarımızda sobalarımız yanıyor. Geçen sene toplamda 34 gün soba yaktım. Ama bu kış çok çetin geçiyor. Bu hafta daha da soğuk olacak. Yakacak ürün bulmakta zorlanıyoruz. Bu fırsatçılar denetlenmeli” diye konuştu.

“Önümüzde sıkıntılı bir süreç var”
Üretici Recep Başak ise “Bizler ürünlerimizi korumak için zirai don nöbetiyle mücadele ederken, bir taraftan da fırsatçılarla karşı karşıyayız. Bu hafta da havaların oldukça soğuk geçeceği ifade ediliyor. Önümüzde sıkıntılı bir süreç var. Kömür ve odun satıcıları kendi belirledikleri fiyatlarla satış yapıyor” şeklinde konuştu.
Ortada bir fırsatçılığın olduğunu belirten üretici Turan Şahin, “Ama bu fırsatçılık tüccardan odun ve kömür alan satıcılardan değil. Bu fırsatçılığı yapan odun ve kömür tüccarlarında. Bir denetim yapılacaksa buralarda yapılmalı. Ormandan saha kesimi alan tüccarın alış ve satış arasındaki fark denetlenmeli. Yine kömür madeninden çıkan kömürün tüccara ve satıcıya gelene kadar fiyat farkları iyi irdelenmeli” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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