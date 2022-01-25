Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Cihadiye Mahallesi Palmiye Sokak içindeki bir mobilya üretim atölyesinde çıktı. Atölyenin arka bölümünden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin farklı noktalarından çok sayıda ekip sevk edildi. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin olduğu atölyeye ekipler dikkati bir şekilde giriş yaptı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Alevleri kontrol altına alan ekipler, yangını yandaki iş yerine sıçramadan söndürdü. Çıkan yoğun duman atölyeyi ve yandaki iş yerini kapladı. Vatandaşlar ve çalışanlar soğutma çalışmalarını uzaktan takip etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.