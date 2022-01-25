Antalya kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı

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Turizm kenti Antalya’nın şehir merkezine 29 yıl sonra kar yağışı başladı.

Sıcak ve yaz turizmiyle özdeşleşen Antalya, kent merkezinde 29 yıl sonra kar sevinci yaşadı. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Antalya’da da etkisini gösterdi. Gece boyunca sulu şekilde yağan kar, sabah saatlerinde yerine lapa lapa yağışa bıraktı. Kısa sürede kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Araçların üzerinde beyaz örtüye Antalya yazısı yazanların olduğu görüldü.

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