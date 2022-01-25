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Sabah uyandıklarında kar yağışı gören Antalyalılar kendini sokağa attı Konyaaltı sahilinde oluşan beyaz örtüyü görüntülemek için varyanta akın etiler "Sabah uyandığımızda çok şaşırdık, ilk defa böyle kar yağdığını görüyorum"

İHA

Sabah uyandıklarında kar yağışı gören Antalyalılar kendini sokağa attı Konyaaltı sahilinde oluşan beyaz örtüyü görüntülemek için varyanta akın etiler "Sabah uyandığımızda çok şaşırdık, ilk defa böyle kar yağdığını görüyorum"

Turizmin başkenti Antalya’nın kent merkezine 29 yıl aradan sonra gelen kar yağışı, vatandaşlar şaşırttı, bir o kadar da heyecanlandırdı. Sabah erken saatlerde seyir terasına gelen vatandaşlar, deniz ve sahil eşliğinde bol bol fotoğraf çekindi.
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Antalya’da da dün gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabah erken saatlerde ise pencerelerini açan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar yağdı. Cadde ve sokaklardaki araçların üzerleri karla kaplanırken, vatandaşlar atkı ve berelerini giyinip sokaklara fırladı. Varyantlardaki seyir terasına gelen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni arkalarına alıp bol bol fotoğraf çekindi. Denizin üzerinde oluşan sis ve bulut tabakası da vatandaşlara eşsiz bir manzara sundu.

“Sabah uyandığımızda çok şaşırdık”
Vatandaşlardan Vedat Durdu, “Gece 4’te uyandık karı görmek için ama çok az yağıyordu. Sabah uyandığımızda ise çok şaşırdık. Karı görmek için buraya geldik. Yaklaşık 25 yıldır Antalya’da yaşıyorum, ilk defa böyle bir kar tuttuğunu görüyorum. Bu da bizi çok heyecanlandırdı. Ailemle birlikte geldik ve onlar şuanda kar topu oynuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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