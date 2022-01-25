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Kerziban'ın cesedini parçalayıp, 6 torbada taşımışlar

DHA

Kerziban'ın cesedini parçalayıp, 6 torbada taşımışlar


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in (61) öldürüldüğü yönündeki itirafın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Keskin'in iple boğularak öldürüldüğü, cesedinin balta ve nacakla parçalandıktan sonra 6 torbayla taşınıp yakıldığı, ardından gömüldüğü ortaya çıktı. 
Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne Durmaz'ın yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
İTİRAF İLE ORTAYA ÇIKTI
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nca soruşturma sürdürülürken, canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsne Durmaz'ın arkadaşı Rüstem Başaran, yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in, Hüsne Durmaz tarafından boğularak öldürüldüğünü, cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem Başaran, "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne Durmaz, bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Rüstem Başaran'ın televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem Başaran ve eşi İnayet Başaran İstanbul'da, Hüsne Durmaz ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Çaka ise Antalya'da gözaltına alındı. Şüphelilerin Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazırtepe mevkisinde gösterdiği, Hüsne Durmaz'ın oğluna ait ağıl ve arazide yapılan kazılarda, Kerziban Keskin'in cesedine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve yanık battaniye parçası bulundu. Polis, cesedin bölgeye getirilirken kullanıldığı iddia edilen motosiklet arkasına takılan tekerlekli sepette inceleme yaptı. Şüphelilerden Hüsne Durmaz, polis tarafından Merkez Mahallesi'nde, cinayetin işlendiği iddia edilen evine getirildi. Hüsne Durmaz, evde cinayetle ilgili yer gösterme yaptı.
ŞÜPHELİLER HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Polis, cinayetle ilgili pazar günü Kader Akkaş ile R.A.T.'ı (17) gözaltına aldı. Gözaltındaki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Serik'te adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hüsne Durmaz, Ramazan Çaka, Rüstem Başaran, İnayet Başaran, Kader Akkaş ile R.A.T. tutuklandı. Hüsne Durmaz, Ramazan Çaka, Rüstem Başaran, R.A.T. 'kasten adam öldürmekten', Kader Akkaş ile İnayet Başaran 'işlenen suçu bildirmemekten' tutuklandı. 
GAYRİMENKUL SATIŞINDA ŞÜPHELENDİ
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Kerziban Keskin'in ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Keskin'in Hüsne Durmaz ile sosyal medyada tanışmalarının ardından Serik'e geldiği, ilçeden konut, arazi almak isteyen Keskin'in kendisine ait 40 taşınmazın vekaletini Durmaz'a verdiği belirlendi. Hüsne Durmaz'ın Konya'daki gayrimenkullerin satışı için Keskin'e 50 bin lira kredi çektirip parayı aldığı, durumdan şüphelenen Keskin'in satıştan ve ilçede yatırım yapmaktan vazgeçtiği, ikili arasında çıkan anlaşmazlık sonrası Durmaz'ın Keskin'i evinde iple boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.
YÜZDE 50 PAY İSTEDİ, ARALARI BOZULDU
Benzinle cesedi banyoda yakmaya çalışan Durmaz'ın birlikte yaşadığı Ramazan Çaka'ya haber verdiği, eve gelen Çaka ile Rüstem Başaran'ın cesedi balta ve nacak kullanarak parçalamaya karar verdiği belirlendi. Durmaz, Başaran ve Çaka'nın Keskin'in cesedini parçaladıktan sonra 6 torbaya doldurduğu, ceset parçalarını Rüstem Başaran'a ait motosikletin arkasına bağlanan tekerlekli kasayla Yazır mevkisindeki Honaz tepesine götürdüğü ortaya çıktı. Durmaz, Başaran ve Çaka'nın ceset parçalarını arazide yakıp, kazdıkları birer metrelik çukurlara gömdüğü belirlendi. Diğer yandan Durmaz'ın oğlunun arkadaşı R.A.T.'nin, Antalya'da kaldığı yurttan olay günü geldiği Hüsne Durmaz'ın evinde yaşananlara şahit olduğu, yine cinayetten bilgisi olduğu ileri sürülen Kader Akkaş'ın, Keskin'in yatırım yapacağı ve satmayı planladığı gayrimenkullerde Durmaz'dan yüzde 50 pay istediği, anlaşamayınca aralarının bozulduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-01-25 10:49:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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