TGF 1'inci Ayak mücadelesine kar engeli

Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya),(DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu 1'inci Ayak mücadelesinde son gün müsabakaları kar yağışı nedeniyle oynanamadı.
Belek turizm merkezinde gerçekleştirilen Türkiye Golf Turu'nun 1'inci Ayak mücadelesinin 3'üncü gününde kar yağışı nedeniyle müsabakalar oynanaadı. TGF tarafından müsabakaların yarın oynanmasına karar verildi. Turnuvada mücadele eden sporcular, sahanın karla kaplanmasının ardından alıştırma vuruşu yaptı. Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1'inci Ayak mücadelesi yarın sona erecek. 2'nci Ayak mücadelesi 2-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
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Sahadan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-01-25 11:50:04
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