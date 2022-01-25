Çöpten katı atık toplayanlara operasyon



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA kent merkezinde hurda atık toplayıcılarına operasyon düzenlendi. Atıkların biriktirildiği yerler, kepçe ve kamyonlarla temizlendi.

Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde hurda atık toplayanlara yönelik Bayındır Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı operasyonda kağıt atık ve hurda depoları basıldı. Yüzlerce el arabası ile atıkların biriktirildiği çuvallara el konuldu. Ayrıca cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla taşındı. Uygulamanın çok yararlı olduğunu belirten mahalleli, polise ve zabıtaya teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-01-25 12:20:53



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