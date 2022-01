Evlerinin üzerine düşen kaya sebebiyle ölümden dönen aile halen eve giremiyor Evin hemen arkasındaki dev kaya evi tehdit ediyor Tehlike sebebiyle çevresine şerit çekilen ev harabe halinde

Almanya'da üniversitedeki silahlı saldırıda can kaybı

Antalya'nın Alanya ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan ve hafta sonunda evlerinin üzerine düşen kaya sebebiyle ölümden dönen Çetinkaya ailesi, üç gündür eve giremiyor. 4 kişilik aile, girilmemesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından şerit çekilen evin hemen arkasında her an evin üzerine düşme tehlikesi bulunan ikinci bir dev kayanın tedirginliğini yaşıyor.

Alanya'nın Güney Mahallesi'nde yaşayan Çetinkaya ailesi, 23 Ocak Pazar günü yataklarından odalarının üzerine düşen dev kaya ile uyandı. Engin Çetinkaya, ailecek uyudukları odaya heyelanla kayanın indiğini, canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirten Çetinkaya, kayanın 30 metreden evlerine indiğini söyledi. Pazar gününden bu yana yardım bekleyen aile zor durumda kaldıklarını belirtti. Pazar sabahından beri kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini belirten Engin Çetinkaya, "Ne yazık ki evimizin üzerine kaya düşmesinin üzerinden 2 gün geçti. Bugün üçüncü gün ve eve giremiyoruz, bir an evvel yardım bekliyoruz" dedi.



"2 çocuğumla dileneyim mi?"

Kamyonetinin tek geçim kaynakları olduğunu belirten Çetinkaya “Kayadan kamyonetim de nasibini aldı. Ekmek teknem zarar gördü. Ben kamyonetimle çalışıp kazandığımla kredi ödüyor ailemi geçindiriyordum” dedi.

Evlerinin kapısına girmemeleri için şerit çekildiğini belirten Emine Çetinkaya “Bunu bizi düşündükleri için yaptıklarını biliyorum. Ama bizim de bu eve girmekten başka çaremiz yok" diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.