Korkuteli Barajında yağmur ve kar bereketi Yapılan son ölçümlerde barajda 7 Milyon metreküp su biriktiği tespit edildi

Korkuteli sulama suyu barajında su seviyesi son günlerde yağan yağmur ve yüksek kesimlere yağan kar sonrası yükselişe geçti. Yapılan son ölçümlerde barajda 7 Milyon metreküp su biriktiği ifade edildi. Korkuteli Sulama Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Semra Torun, “Barajımız hızla yükselmeye devam ediyor. Günlük olarak Koçantı, Bingeçit ve kuru derelerden muazzam su geliyor” dedi.

Korkuteli’nde bulunan Sulama suyu barajında kapakların kapanmasıyla birlikte baraj su tutmaya başladı. Korkuteli Sulama Birliği tarafından işletilen 52 milyon metreküp su kapasiteli Korkuteli Barajı, dün itibariyle 7 milyon metreküp su kapasitesine ulaştı. İlçeye geçtiğimiz günlerde yağan kar ve son yağmurlar ile birlikte yükseklerde eriyen kar sularının sulama suyu barajını destekleyen Varsak çayı ve Bingeçit Koçantı deresinden gelen sular ile su takviyesi sürüyor.

Şuan 7 Milyon metreküp su biriktiğini söyleyen Korkuteli Sulama Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Semra Torun “Geçen yıl 37 bin dönümlük alana damlama sulaması için 4 kez su verdik ve sulama sezonu tamamlandı. Son yağmurlar ve barajı destekleyen Varsak çayı ile Bingeçit Koçantı deresinden gelen su ile barajımız su tutmaya devam ediyor. Dün itibariyle 7 Milyon metre küp suyumuz var. İnşallah bundan sonra eriyen kar suları ve yağacak yağmurlar sulama sezonuna kadar barajımız istenilen seviyeye ulaşacaktır. Ancak bu rakam geçen yıla göre yüzde 10 yüksek seviyede. Artık bu aylardan sonra Barajımızda yükselişler devam eder. Şu an 3 sulama suyumuz hazır durumda” dedi.

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