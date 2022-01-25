Sabah lapa lapa kar yağdı, öğle güneşi gören deniz ve dalga keyfi yaptı Sahilde denize giren iki kadın, dev dalgalardan dolayı deniz keyfini fazla sürdüremedi Güneşin açmasıyla karlar eridi, küçük kız eldivenleriyle kar yerine kumda oynamak zorunda kaldı

Antalya’da 29 yıl aradan sonra gelen kar yağışı, etkisini 12 saat içerisinde kaybederken, öğlen saatlerinde güneşin çıktığını görenler ise sahile koştu. Sahilde denize giren iki kadın, dev dalgalardan dolayı deniz keyfini fazla sürdüremedi. Babasıyla birlikte sahile gelip kar heyecanını yaşayamayan küçük bir kız ise, eldivenleriyle kumla oynamak zorunda kaldı.

Antalya’da 29 yıl sonra kar sevinci yaşandı. Gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, Antalyalıları heyecanlandırdı. Beyaz örtüyle kaplanan Antalya sokaklarında kar, kısa süre içinde eridi. Sabah saatlerinde kar yağışının etkili olduğu kentte, öğlen güneş açınca vatandaş da kendisini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline attı. Spor yapıp oluşan dalgaları izleyen insanların yanında kar sonrası denize girenlerde oldu. İki kadın dev dalgaların dövdüğü sahilde kısa süreliğine de olsa soğuk havaya karşın deniz keyfi yaptı. Dalgalardan dolayı uzun süre deniz kalmayan kadınlar, ardından kıyıya çıkıp üzerlerini giyerek sahilden ayrıldı.



“Karı göremeyince dalga görelim dedik”

Kızıyla birlikte kar oynamak için dışarı çıkan baba ise hayal kırıklığı yaşadı. Sahile geldiklerinde güneşli havayla karşılaşan baba kız, kar oynamak için giydikleri eldivenler ile kumda oynadı.

Adana’dan Antalya’ya kızı ile gezmeye gelen Ömer Akgöllü, “Adana’dan geliyorum. Kızımı gezdirmek için geldim. Kar görürüz diye geldik ama maalesef sabah karla uyandığımız Antalya’da güneşli bir havaya rast geldik. Çok güzel bir duygu aslında kızım içinde benim içinde ama karı göremiyoruz. Kar göremedik ama sahilde çok güzel. Güneş açmasını beklemiyorduk. Sabah uyandığımızda kar yağıyordu. Karı göremeyince dalgaları görelim dedik” diye konuştu.



"Kar görme umudumu kesmedim"

Kar oynama hevesi ile eldivenlerini giyip kumda oynamak zorunda kalan Hidayet Buğlem Akgöllü ise “Biraz şaşırdım ama kar görme umudumu kesmedim. Karda değil de kumda oynayabildim. Mutluyum” şeklinde konuştu.

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