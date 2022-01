Dijital Takip Sitemi ile don nöbeti tarih oluyor Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticiye teknolojik destek verdi

Antalyalı üreticilerin zirai don kabusu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Dijital Tarım” projesiyle tarih oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olan akıllı tarım projesi kapsamında sera ve meyve bahçelerine ücretsiz kurulan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi ile üreticiler seralarını cep telefonlarıyla izleyebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilerin girdi maliyetlerini düşürerek, tarım arazilerinde verimliliği arttırmayı amaçladığı akıllı tarım uygulamaları kısa sürede Kumlucalı üreticilerin yüzünü güldürdü. Türkiye’de ilk olan uygulama ile üreticiler seralarındaki sıcaklık değişikliklerini cep telefonlarından izleyebiliyor. Dijital Tarım uygulaması ile kış aylarında üreticinin kabusu olan zirai don nöbeti de tarih oluyor.



Zirai don tehlikesine teknolojik önlem

Uygulamanın Elmalı ve Kumluca ilçelerinde başladığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, kısa sürede verimde yüzde 15 artış yaşanırken, girdi maliyetlerinde ise yüzde 20 düşüş sağladığını söyledi. Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi’nin seralarda anlık olarak havanın ve toprağın sıcaklığı, nem oranlarının takip edilip raporlanabilmesine imkan sağladığını belirten Özel, zirai don tehlikesinin yaşandığı bugünlerde üreticilerin cep telefonlarından seralarındaki değerleri takip ederek önlemlerini aldığını söyledi.



Seramı evimden takip ediyorum

Kumluca Mavikent Mahallesi’nde örtü altı üretim yapan Şahin Köse, çiftçiler için en zorlu dönemin kış ayları olduğuna dikkat çekerek, “Seraların içinde soba yakarak bütün gece zirai don nöbeti tutuyorduk. Saat başı sera içinde termometreyi kontrol ediyorduk. Kısa süre önce Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin biz üreticilere ücretsiz kurduğu dijital takip sistemini uygulamaya başladım. Uygulamanın faydasını hemen gördük. Uygulamayı cep telefonuma indirdim, gece evde oturduğum yerden seramı takip edebiliyorum. Büyük kolaylık sağlıyor” diye konuştu.



“Dijital Takip Sistemi çiftçinin bebek telsizi “

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Çetin de dijital takip sisteminin özellikle kış aylarında üreticiye büyük yarar sağladığına dikkat çekerek, “Seraların içindeki her bir fide üreticinin evladı. Nasıl ki bebeklerimizi ya da çocuklarımızı telsiz veya kamera ile her an uzaktan kontrol edebiliyorsak biz çiftçiler de dijital takip sistemini seralarımıza kurarak fidelerimizi aynen bebeklerimiz gibi takip ederek kış aylarında onları daha iyi koruyabiliyoruz” dedi.



“Sobaya odun vaktini cihaz söylüyor “

Kumluca Beykonak’ta örtü altı üretim yapan Adem Çoban ise serasındaki sobaya odunu atacağı zamanı bile dijital tarım uygulaması sayesinde cihazın haber verdiğini belirterek “Don olan gecelerde eskiden sürekli sobanın başında beklerdim dinlenemezdim. Ama şimdi cihazla seradaki ısıyı takip ediyorum odunu bile cihazdaki dereceye göre gelip atıyorum. Isı düşünce, benim sobaya odun atma vaktim gelmiş deyip serama geliyorum” ifadelerini kullandı.



Zaman ve maliyetten tasarruf

Kapya biber yetiştiren Umut Sarı ise seraya akıllı takip cihazı koymadan önce 3 kilometre uzaktaki evi ile serası arasında gidip geldiğini belirterek, şimdi hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ettiğini söyledi. Kapya biber yetiştiricilerinden Yasemin Dikmen de akıllı takip cihazıyla telefonuyla dakika dakika serasını takip ettiğini belirterek uygulamanın büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

