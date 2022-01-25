Rektör Özkan: "ABD’den bilim adamlarımızı üniversitemize kazandırmayı planlıyoruz ”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Covid döneminde bilimsel üretimin önemini gördük. Aşıları ve ilaçları ne yazık ki başka ülkeler üretti. Biz de üniversitemizde yer alan laboratuvarımızı daha aktif hale getirerek organ üretimi ve yapay zeka tabanlı ilaç üretimi yapmak istiyoruz. Bu konuda en önemli eksiğimiz insan kaynağı. ABD’den bilim adamlarımızı üniversitemize kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Salı Sanayici ve İşadamları Grubu’nun konuğu oldu. Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç ve üye iş insanlarına Akdeniz Üniversitesi hakkında bilgiler paylaşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde göreve geldiklerini ve bu dönemde hem uzaktan eğitim, hem de sağlık hizmetleri konusunda iyi bir sınav verildiğini vurguladı.



“Tıp eğitiminde milat olacak”

Özellikle bu süreçte hayata geçen uzaktan eğitimin Türkiye’de örnek olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Öğrencilerimiz bu sistem sayesinde daha kaliteli ve iyi bir eğitime, daha adil bir sınav sistemine ulaştı. Bu anlamda da Koç Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi gibi birçok üniversiteye bu programı verdik” ifadelerini kullandı. Eğitim konusunda öncü çalışmalara devam edeceklerinin de altını çizen Rektör Özkan, “Üniversitelerin öncelikli görevi kaliteli eğitim vermektir biz de eğitimin evrilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da tıp eğitimiyle başlayarak yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Temel tıp ve klinik tıp eğitimlerini birlikte vermek istiyoruz. Böylece mezunlarımız mesleki hayatlarında çok daha rahat ve doğru tanı koyabilecek duruma gelecekler. Bunu hayata geçirmemiz tıp eğitiminde Türkiye’de bir milat olacak” şeklinde konuştu.



Devam eden projeleri anlattı

Rektör Özkan devam eden projelerle ilgili de bilgi verdi. Akdeniz Üniversitesi’nin vitrinlerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ciddi bir otopark sorunu yaşandığına değinen Rektör Prof. Dr. Özkan, 1797 araçlık 3 katlı otopark için Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalandığını hatırlattı ve projenin yıl sonuna kadar bitmesini planladıklarını açıkladı. Hastanede yaşanan bir diğer sorunun ise özellikle kanser, organ nakli ve yanık gibi uzun süre devam eden tedavilerde hasta yakınlarının konaklama ihtiyacı olduğunu anlatan Rektör Özkan, bu konuda da örnek bir proje hazırladıklarını söyledi. Rektör Özlenen Özkan, “Bir turizmci arkadaşımızın sponsorluk desteği ile bu sorunu da çözüyoruz. Hasta yakınları için otel projemiz ile kar amacı gütmeden hasta yakınlarını ağırlayacağız. Aynı tesisin bir bölümü de sağlık turizmi için yurtdışından gelen hastalar için kullanılacak” açıklamasında bulundu.



Hedef yapay zeka tabanlı ilaç üretimi

“Üniversiteler eğitim veren yerlerdir ama bilim de üretmeliler” diyen Rektör Özkan, bir diğer projelerinin ise bu konuda çığır açacak bir merkez olduğunu söyledi. Proje hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Kovid döneminde de bilimsel üretimin önemini gördük. Aşıları ve ilaçları ne yazık ki başka ülkeler üretti. Biz de üniversitemizde yer alan laboratuvarımızı daha aktif hale getirerek organ üretimi ve yapay zeka tabanlı ilaç üretimi yapmak istiyoruz. Bu konuda en önemli eksiğimiz insan kaynağı. ABD’den bilim adamlarımızı üniversitemize kazandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.



Üniversite şehir iş birliği vurgusu

Rektör Özkan, turizm, gastronomi, ziraat, mühendislik başta olmak üzere birçok fakülte aracılığıyla Antalya ile Akdeniz Üniversitesi arasındaki sanayiüniversite iş birliğini daha da fazla artırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Salı Grubu üyelerinin sorularını da yanıtlayan Rektör Özkan, Salı Grubu ziyaretlerinde Akdeniz Üniversitesi topluluk üyesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin de olmasının önemli olduğunu söyleyerek Salı Grubu’nun daveti üzerine toplantılara üniversiteden de katılım sağlayacaklarını söyledi. Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç toplantıya katılımın anısına Rektör Özkan’a teşekkür belgesi takdim etti. Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.