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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı yaylarında ‘kar’ seferberliği

İHA

Konyaaltı yaylarında ‘kar’ seferberliği

Konyaaltı Belediyesi, kayak merkezi Saklıkent ve yayla yollarında, kar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla müdahale ediyor. Öte yandan beyaz örtüde gezinen ve üşüdüğü gözlenen bir kediye de yardım eli uzatıldı.
Antalya’nın merkezinde 29 yıl aradan sonra yağan kar, kentte büyük heyecan oluşturdu. Meteorolojinin saat 03.00 kar yağacağı tahmini üzerine çok sayıda vatandaş, karanlık cadde ve sokaklarda kar yağışını bekledi. İlk kar tanelerinin düşmesinin ardından Antalyalılar, adeta sokaklara döküldü. Saat 08.30’da kadar devam eden kar yağışı, bazı alanları ve araçların üzerini beyaz örtüye boyadı. Konyaaltı Sahili’linde kar yağışı farklı bir etki oluşturdu. Denize düşen kar tanelerinin oluşturduğu buhar, Akdeniz’e farklı bir güzellik kattı.

Yollar ulaşıma açık
Konyaaltı sınırlarındaki yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı görüldü. Uyarıların ardından gece saatlerine nöbete başlayan ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için mücadele etti. Özellikle kayak merkezi Saklıkent ve Geyikbayırı bölgelerinde hazır bekleyen ekipler, kar küreme araçları ve tuzlama çalışmalarıyla yollarda aksama yaşamasını engelledi. Kar sonrası araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar da yine belediye ekiplerinin yardımıyla yollarına devam etti. Yolda aracıyla mahsur kalan Mehmet Özkaya, “Kar nedeniyle Hisarçandır’da mahsur kaldım. İşe gidemeyince Konyaaltı Belediyemizi aradım. Sağ olsunlar, gelip hemen yardımcı oldular, teşekkür ederim” dedi

Kediye yardım eli
Konyaaltı’nda beyaza bürünen noktalardan biri olan Geyikbayırı’nda görsel güzellik ortaya çıktı. Öte yandan beyaz örtüde gezinen ve üşüdüğü gözlenen bir kediye de yardım eli uzatıldı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri üşüyen kediyi Veterinerlik Müdürlüğü bünyesindeki geçici bakımevinde getirildi. Muayenesi yapılan kedinin mama ve su ihtiyacı giderildi. Belediye veterinerleri, kedinin bir sıkıntısı olmadığını, soğuk havaların geçmesinin ardından yeniden doğal ortama bırakılacağını aktardı.

Ekipler 24 saat hazır bekliyor
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 29 yıl aradan sonra yağan karın Antalya genelinde büyük mutluluk oluşturduğunu aktardı. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı sonrası yolların açık kalması için büyük bir mücadele verdiklerini dile getiren Esen, “Meteorolojinin uyarılarını dikkatle takip ediyoruz. Ekiplerimizle bu günlerde 24 saat usulüne göre çalışıyoruz. Özellikle yaylarda kalmaya devam eden vatandaşlarımız ile iletişim halindeyiz. İhtiyaç halinde vatandaşlarımız Halk Masa aracılığıyla bize ulaşabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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