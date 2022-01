Başkan Böcek: “Hedefimiz, Antalya’yı spor turizminin başkenti yapmak”

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu ‘Tour Of Antalya’ tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hedeflerinin Antalya’yı spor turizminin de başkenti yapmak olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 1013 Şubat tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu (Tour Of Antalya) tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, 13 ülkeden, 23 bisiklet takımının yer aldığı, 161 bisiklet kullanıcısının katılımıyla 10 Şubat Perşembe günü başlayacak bisiklet turunda sporculara başarılar diledi. Başkan Böcek, Antalya’nın tarımın ve turizmin başkenti olduğunu hatırlatarak hedeflerinin spor turizminin de başkenti yapmak olduğunu söyledi.



Önemli bir merkez

Başkan Böcek, Antalya’nın, 200’den fazla futbol sahası, açık alan ve kapalı spor salonları için ciddi sayıda tesis alt yapısına sahip olduğunu belirterek, “Kentimiz, her yıl ağırladığı binden fazla yerli yabancı futbol takımı olmak üzere birçok spor branşı için önemli kamp ve organizasyon merkezi. Tenis, kano, yüzme, bisiklet, güreş ve benzeri olimpik spor branşları için önemli bir kamp merkezi haline gelmiştir” dedi.



“Biz de pay almak istiyoruz”

Avrupa Birliği ülkelerinde bisiklet turizminin oluşturduğu ekonomik büyüklüğe de dikkat çeken Başkan Böcek, Türkiye’nin de bu pastadan pay almak istediğini ifade etti. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hedefinin 2040 yılına kadar 85 kilometre bisiklet yolu şebekesini uzun vadede 240 kilometreye çıkarmak olduğunu belirterek, “Antalya için bir diğer hedefimizde dünya bisiklet şehirleri endeksi sıralamasında ilk 10 şehir arasında yer almaktır. En kısa zamanda şehrimizde bir bisiklet parkuru da oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

