Alanya Belediyesi şoförlerine trafik eğitimi verildi

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Emniyeti işbirliği ile Alanya Belediyesi Temizlik İşleri şoförlerine trafik eğitimi verildi.

Alanya Emniyeti ve Alanya Belediyesi iş birliği ile meslek içi trafik eğitimlerine devam ediliyor. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde Alanya Belediyesi Temizlik İşleri’ne bağlı şoförler, trafik eğitimi aldı. Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz ve trafik polisleri tarafından verilen eğitim kapsamında şoförler trafik hususunda her konuda bilgilendirildi. Başkan Toksöz ve trafik polisi memurları verdikleri seminerde şoförlere trafik kuralları ve cezaları, şoförlerin uyması gereken kurallar, kask ve emniyet kemerinin önemine kadar A’dan Z’ye bilgilendirme yaptılar.

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