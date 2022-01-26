Tesadüfen girdiği eczanede cezai firarisini tek başına yakalayan JASAT personeline ödül

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 1 yıldır aranan 16 suç kaydı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı, tesadüfen girdiği eczanede şahısta kask olmasına rağmen fark ederek tek başına yakalayan JASAT personeli ödüllendirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 1 yıldır aranan 16 suç kayıtlı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, tanınmamak için kask takarak girdiği eczanede baltayı taşa vurmuştu. Bir JASAT personeli tesadüfen girdiği eczaneden kasklı olan kişiden şüphelenmiş ve tek başına mücadele ederek şahsı yakalanmıştı. M.Y. (44) isimli şahıs daha sonra tutuklanarak cezaevine göndermişti.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, şahsı yakalayan JASAT personelini ödüllendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ürkmezer, “İzinde olduğu bir günde eczanede rastladığı cezaevi firarisini büyük özveri göstererek tek başına yakalayan jandarma personelimizi kutlayarak başarı belgesi ile ödüllendirdim. Kentimiz için hep birlikte çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.