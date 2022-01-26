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Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Eğitimdeki kronikleşen sorunlara çözüm bulunmalı”

İHA

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Eğitimdeki kronikleşen sorunlara çözüm bulunmalı”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, eğitimöğretimde kronikleşen bir çok sorun olduğunu bunların bir an evvel çözülmesi gerektiğini söyledi.

“Sözleşmeli istihdamı sona ermeli”
Öğretmenlik Meslek Kanunu için somut adım atılmasının, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilecek olmasının ve ayrıca aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte yazılı sınavın kaldırılacak olmasının eğitim camiasında olumlu karşılandığını belirten Miran, Meslek Kanununun bütün boyutları ile ele alınması, öğretmenlerin sosyal ve mali haklarının genişletilmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Miran, eğitimde verimlilik ve kalite beklentisinin haklı bir beklenti olduğunu ancak bunun sözleşmeli ve ücretli öğretmen modeli ile sağlanamayacağını da aktardı. Miran, “Eğitimde verimlilik ve kalite isteniyorsa sözleşmeli istihdam sonlandırılmalı, ücretli öğretmenlikten vazgeçilmelidir”dedi.

“Düzenleme yapılmalı”
3600 ek gösterge vaadinin de yerine gelecek olmasından hareketle çalışma barışı ve iş huzurunu sağlayacak şekilde ek göstergenin kamu personel sisteminde ülkesine ve milletine hizmet eden diğer ünvanlardaki kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde olmasının gerektiğini söyleyen Miran, bu şekilde mağduriyet oluşmasının önüne geçilmiş olacağını vurguladı. Son zamanlarda artan eğitimde şiddet olaylarına karşı da kapsayıcı bir hukuki düzenlemenin beklentisi içinde olduklarını belirten Miran, “Eğitimöğretim hizmeti sunumu esnasında veya bu hizmetten kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin cezalandırılması; eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu.

“Eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev olmaktan çıkarılmalı”
Öte yandan Miran eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi için de çözüm beklediklerini kaydetti. Miran, “Eğitim kurumu yöneticilerinin bir eğitim ve okul lideri olarak inisiyatif alanları genişletilmeli, mevzuat kuşatmasından kurtarılmalı, bürokratik rolleri azaltılmalı, yetkilendirilip güçlendirilerek eğitimöğretimle ilgili rolleri öne çıkarılmalıdır” dedi.

“Okul bazlı ödenek tahsis edilmeli”
Pandemi döneminde daha çok hissedilen ödenek yetersizliğine karşı okullarda hem ödenek hem de personel açığı sıkıntısının giderilmesi gerektiğini de hatırlatan Başkan Eyüp Bülent Miran, “Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememektedir. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalı; okulların temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır” şeklinde konuştu.
Miran bu konu başlıklarının yanında öğretmen atama ve yer değiştirme sürecinde gönüllülüğü esas alacak tedbirlerin alınması, rasyonel atama ve yer değiştirme sistemlerinin kurulması, Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmesi ve mesleki ilerleme açısından Görevde yükselme ve unvan değişikliği takvimi bir an önce yayımlanarak belirsizliğin giderilmesi yönünde beklentileri olduğunu sıraladı.

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