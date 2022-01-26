Antalya'da yılkı atları için doğaya saman bırakıldı

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Eynif Merası’nda kar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan yılkı atları için doğaya saman bırakıldı.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Eynif Merası da karlar altında kaldı. Merada yaşayan yüzlerce yılkı atı için harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meranın değişik noktalarına yiyecek bıraktı. 20 bin 607 dekar büyüklüğündeki merada gruplar halinde yaşayan yılkı atlarının bırakılan yiyeceklerle kış şartlarıyla daha kolay mücadele etmesi sağlanmış oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, Eynif Merası’ndaki yaban atlarının soğuk kış şartlarının etkisini gösterdiği günlerde yiyecek bulmakta zorlanabildiklerini belirterek, “Doğada özgürce dolaşan yılkı atları için daha önce Manavgat yangını sırasında da bölgede besleme yapmıştık. Şimdi ise bölgede kış şartları sert geçiyor. Bir şekilde onlara yakın bölgelere ulaşarak yem bırakıyoruz. Hava şartları bu şekilde devam ederse yem bırakmaya devam edeceğiz” dedi.

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