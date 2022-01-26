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Müebbetle yargılanacak sanıkların tutuklanmamasına tepki

DHA

Müebbetle yargılanacak sanıkların tutuklanmamasına tepki


Süleyman EKİNBülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Suat Sırım'ın (47) raporunda cinayet şüphesi çıkınca, eşi ve kayınbiraderi hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Sırım ailesinin avukatı Alperen Erol, iddianameyi kabul eden mahkemenin sanıklar için tutuklama kararı vermemesini eleştirdi.
Olay, 17 Kasım 2020'de Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi, 129 Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin, 5 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, güvenlik görevlisi Suat Sırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kayıtlara 'yüksekten atlamak suretiyle intihar' olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda boyun sol yanda 6, göğüs sol yanda 19 olmak üzere 25 kesici alet yarası bulunduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' yazılı not bulundu.
RAPOR SONRASI TAKİPSİZLİK KARARI
Olay sırasında Suat Sırım'ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten insan öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama müzekkeresinde sanıklar için 'şüphelilerin birbirleri ile çelişkili savunmaları, kaçma ve delilleri karartma girişiminde bulunacağı varsayımı, suçun cezası göz önüne alındığında tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılmıştır' denildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, 'kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği' yönündeki raporun ardından T.S. ile A.T. hakkında takipsizlik kararı verilerek, serbest bırakıldı.
AİLE SERBEST BIRAKILMAYA TEPKİ GÖSTERDİ
Şüphelilerin serbest bırakılmasına Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşi ve avukatları tepki gösterdi. Kız kardeşi Yasemin Sırım, ağabeyinin planlı bir cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Ağabeyinin mal varlığı için öldürüldüğünü iddia eden Sırım, "Ağabeyim vefat etmeden önce anneme, evdeki tüpün iki kez eşi tarafından açık bırakıldığını, uyandığında evin her tarafının gaz koktuğunu söylemiş. Ayrıca eşinin bir kez de üzerine bıçakla yürüdüğünü anlatmış. Arkadaşına da bu konuları, ölmeden 5 ay önce anlatmış. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
BAŞSAVCILIKTAN YENİ RAPOR TALEBİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu dosyayı, yeni bir rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderdi. Savcılık, bıçak darbelerinin olduğu bölgeler, meydana getirdiği yaralamanın niteliği itibarıyla maktul tarafından kendi kendine yapılabilir nitelikte olup olmadığının saptanmasını istedi. Bu kadar bıçak darbesinden sonra maktulün yanına gelen kayınbiraderi ile bir müddet konuşması ve ardından eşinin gelmesiyle aniden hareketlenerek kendisini aşağıya atması yönündeki iddianın da irdelenmesi istenen yazıda, şöyle denildi:
"Bu kadar bıçak darbesi alan birinin söz konusu bıçak darbelerinin niteliği de dikkate alındığında bir adım dahi olsa yürüyerek kendisini yüksekten atlamak sureti ile intiharının mümkün olup olmadığının belirlenmesini talep ediyoruz. Ayrıca maktulün meydana gelen bıçak darbeleri sonucu mu yoksa yüksekten düştükten sonra mı ölüp ölmediği hususunun irdelenmesi acele olarak Cumhuriyet savcılığımıza dosyanın aslı ile birlikte gönderilmesi rica olunur."
DOSYA AĞIR CEZADA GÖRÜLECEK
İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan gelen raporda, maktulün el parmaklarında savunma kesilerinin tanımlandığı, bu kesilerin kendisi veya başkası tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilerek, "Yüksekten düşme olayının kişi canlıyken meydana gelmiş olduğu, mevcut verilerle olayın oluş şeklinin tıbben kesin olarak değerlendirilemediği ve sorulan diğer hususlar hakkında tıbben değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi. 
Yeni raporun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede Suat Sırım'ın eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T.'nin, 'kasten öldürme' suçundan yargılanmaları istendi. İddianamede eş için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, kayınbirader için ömür boyu hapis talep edildi. İddianame Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, ilk duruşma 5 Nisan'da görülecek.
'İDDİANAMEDE EKSİK BİR DURUM YOK'
Sırım ailesinin avukatı Alperen Erol, yaklaşık 1,5 yıllık soruşturmanın ardından dosyanın ağır cezaya gönderildiğini belirterek, "Geçen sürede ciddi derecede hukuksal eksikliklerin olduğunu dile getirdik. İddianamenin hazırlanması ile birlikte olayın daha iyi anlaşıldığını gördük. Çünkü daha önce takipsizlik kararı verilmişti. Bu karar sonrasında Adli Tıp Üst Kurul tarafından olayın cinayet olabileceği yönünde rapor geldikten sonra bu iddianame hazırlandı. İddianamede herhangi bir eksik durum olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü iddianamede ilgili şüpheliler; ki artık onlar sanık pozisyonunda oldukları için TCK'nın ilgili maddeleri gereğince 'kasten adam öldürme' ve bunun nitelikli halinden yargılanacak. Yargılama aşamasında çeşitli delillerimizi sunacağız. Ancak ilgili suçlar, istinatlar katalog suçlar anlamında üst sınırı en yüksek olan suçlardır. Yani ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası olarak cezalandırılma yoluna gidilecek suçlardır" diye konuştu.
Mahkemeden beklentilerini de dile getiren Erol, şöyle konuştu:
"İddianame ile birlikte ilgili kişilerin tutuklanması ile alakalı tensipte bunu görmek isterdik. İlerleyen safhalarda yerleşik Yargıtay kararları, ceza genel kurulu kararlarında bu tarz suçlamalarda, her ne kadar tutuklama bir güvenlik tedbiri olsa da başka da delillerin karartılmaması için sanıkların tutuklanması ile ilgili bir talepte bulunacağız. Tabii bu konuda takdir sayın mahkemenin olacaktır."
'BU CANİLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR'
Ölen Suat Sırım'ın kız kardeşi Yasemin Sırım ise uzun süren hukuk mücadelesinin sonunda iddianamenin hazırlanmasının kendilerini bir nebze de olsa mutlu ettiğini ifade ederek, "Yargılama sonunda sanıkların cezalandırılacağına dair inancımız tam. Adaletimize güveniyorum. Bu caniler, hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır. Çok zor bir süreç atlattık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNBülent TATOĞULLARI
2022-01-26 11:07:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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