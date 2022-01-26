Alanya’ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı Alanya sahili, 10 dakika içerisinde beyaza büründü Biranda bastıran karla karışık dolu yağışıyla neye uğradıklarını şaşırdılar

Antalya’nın Alanya ilçesine 53 yıl aradan sonra karla karışık dolu yağdı. Esnaflar cadde ve sokaklarda kar topu oynarken merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü. Öte yandan, turistlerin gözdesi Alanya plajı ise karla karışık yağan doludan nasibini aldı. Yağan dolu, 10 dakika içerisinde sahili beyaz örtüyle kapladı.

Türkiye’yi genelinde görülen kar yağışı, 53 yıl sonra Alanya’yı da etkisi altında aldı. Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, dükkan altlarına sığınırken esnaf ise dışarı çıkarak kar topu oynadı. Cadde ve sokaklar 10 dakika süren kar ve dolu yağışı ile beyaza bürünürken merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.



"Sahil beyaz örtüyle kaplandı"

Karla karışık yağan dolu, turistlerin gözdesi Alanya plajını 10 dakika içerisinde beyaz örtüyle kapladı. O sırada sahilde yürüyen bir vatandaş ise şaşkınlık içerisinde Alanya'da böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirterek, "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" dedi.

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