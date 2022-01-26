Antalya'da 80 bin euro ödüllü golf turnuvasına kar engeli



Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'ya 29 yıl sonra yağan kar, ikinci günde de Serik ve Manavgat ilçelerinde etkili oldu. Serik'teki golf ve futbol sahaları, bembeyaz oldu. Bugün başlaması planlanan 80 bin euro ödüllü golf turnuvası da iptal edildi.

Kent merkezinin büyük bölümünü kaplayan beyaz örtü, öğle saatlerinde güneşle birlikte eridi. Bugün sabah saatlerinde kentin doğu ilçeleri Serik ve Manavgat'ta ise kar yağışı etkili oldu. Serik'e bağlı turizm merkezi Belek'teki 5 yıldızlı otellerde konaklayan turistler, kar yağışına şaşırdı. Sabah saatlerinde lapa lapa yağan karla karşılaşan turistler, fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan kar, yalnızca golf ve futbol sahalarında tuttu. Kadriye bölgesindeki futbol sahalarına turnuva ve kamp için gelen futbolcular, ısınma turunun ardından karla kaplı sahadan ayrıldı.

KARIN ERİMESİNİ BEKLEDİLER

Futbol sahalarının yanı sıra golf sahalarında da kar birikince yerli ve yabancı golf sporcuları, atış yapamadan sahalardan ayrılmak zorunda kaldı. Bugün başlaması planlanan 80 bin euro ödüllü 23'üncü Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası da ertelendi. Turnuvada mücadele edecek Simon John Dyson, Carly Booth, Damien Mc Grane, Simon Thornton gibi profesyonel golfçüler tesis içinde dinlenerek karın erimesini bekledi.

Turnuvada 20 ülkeden profesyonel ve amatör 228 golfçünün mücadele edeceğini belirten turnuva direktörü Bekir Kara, "30 yıldır ilk defa Belek turizm merkezine kar yağdı. Hepimiz şoktayız. Dünyanın en büyük golf turnuvalarından birini başlatacaktık. 228 golfçü 80 bin euroluk para ödülü için mücadele edecekti. Bugün turnuvanın ilk resmi atışı yapılacaktı, bir anda karlı sahayla karşılaştık. Sahalar 27 yıl önce hizmete açılmıştı ve ilk defa tarihinde karla kaplandı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ

2022-01-26 12:42:22



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