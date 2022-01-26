Büyükşehir’den Finike’ye 41 milyon TL’lik yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı’ projesinde inşaat çalışmasına başlıyor. Finike ilçesinin kanalizasyon sorununu çözecek yaklaşık 41 milyon TL’lik proje, 27 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da Finike Sahilkent’te düzenlenecek törenle başlayacak.

Finike’nin kanalizasyon sorununu çözecek, Dünya Bankası Finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler ProjesiII çerçevesindeki Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamında ihale edilen "ASAT3W9 Finike Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı başlıyor. Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı inşaat çalışması, 27 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da Finike’nin Sahilkent Mahallesi İnönü Caddesi’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katılacağı törenle başlayacak. Yaklaşık 41 milyon TL’lik yatırım bedeliyle Finike ilçe merkezindeki Sahilkent, Kale, İskele, Eski Mahalle,

Yeni Mahalle, Karşıyaka ve Kızılca mahallelerinin kanalizasyon sorunu çözülecek. 7 mahallede gerçekleşecek projeyle 25.6 km kanalizasyon şebeke hattı, 4.8 km evsel bağlantı imalatı, 10 adet atık su terfi merkezi ve bu merkezlere ait 4 km uzunluğunda basma hattı yapılacak.



“Finike sahili korunacak”

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Finike’nin yoğun yerleşimin olduğu şehir merkezindeki mahallelerin yanı sıra Finike Belediyesi ve Finike Devlet Hastanesi başta olmak üzere resmi kurumlarda yaşanan altyapı problemlerimi çözüme kavuşacak. Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı projesiyle birlikte, Finike sahillerinin korunmasına da katkı sağlayacak.

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