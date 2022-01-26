Karla tanışan Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki tropik hayvanlara sıcacık ev konforu Elektrikli soba, ısıtıcı lamba ve zeminden ısıtmalı kombilerle ısınıyorlar, enerjisi yüksek diyet besinlerle besleniyorlar D vitamini almak için güneşe de çıkan tropikal hayvanların yaşamı ev konforunu aratmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karla tanışan Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki tropik hayvanlara sıcacık ev konforu Elektrikli soba, ısıtıcı lamba ve zeminden ısıtmalı kombilerle ısınıyorlar, enerjisi yüksek diyet besinlerle besleniyorlar D vitamini almak için güneşe de çıkan tropikal hayvanların yaşamı ev konforunu aratmıyor

İHA

Karla tanışan Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki tropik hayvanlara sıcacık ev konforu Elektrikli soba, ısıtıcı lamba ve zeminden ısıtmalı kombilerle ısınıyorlar, enerjisi yüksek diyet besinlerle besleniyorlar D vitamini almak için güneşe de çıkan tropikal hayvanların yaşamı ev konforunu aratmıyor

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki tropik hayvanlar, soğuk havalarda yaşamsal fonksiyonlarının olumsuz etkilenmemesi için ısıtıcı lamba, zeminden ısıtmalı kombi ve elektrikli soba ile ısıtılıyor, enerjisi yüksek diyet besinlerle besleniyor.
29 yıl aradan sonra kar yağan Antalya en soğuk kışlarından birini geçirirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde soğuk hava dalgasına karşın hayati fonksiyonları etkilenebilecek tropik hayvanlara adeta ev konforu sağlanıyor. Bünyesinde 144 tür ve bin 480 hayvan barındıran hayvanat bahçesinde lemur, kaplumbağa, papağan, timsah, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvaları ısıtıcı lamba, zeminden ısıtmalı kombi ve elektrikli soba ile ısıtılıyor. Tropik hayvanların ayrıca enerjisi yüksek diyet besinlerle beslenip, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi sağlanıyor.
Kış mevsimindeki meteorolojik hadiselere göre her zaman tedbirli olduklarını belirten Antalya Hayvanat Bahçesi sorumlu veteriner hekimi Zeki Cihangir, tropik hayvanların soğuk hava dalgalarından etkilenmemeleri için infrared soba, üstten ısıtıcı lamba ve zemin ısıtmalı kombileri çalıştırarak vücut ısılarını koruduklarını, beslemelerinde de değişiklikler yaparak enerjisi yüksek diyetleri menülere eklediklerini söyledi.

“D vitamini için içgüdüsel olarak güneş ışığına da çıkıyorlar”
Bu tür hayvanların soğuk havalarda yaşamsal fonksiyonlarının olumsuz etkilendiğine işaret eden Cihangir, bazı hayvanların güneş ışığını da tercih ettiğini söyledi. Cihangir, “Güneş ışığına hem ısı olarak hem de D vitamini sentezlemek için içgüdüsel olarak çıkmak istiyorlar. Biz de o fırsatı veriyoruz” dedi.
Yılan, timsah, kaplumbağaların kış uykusuna yattığını ve hareketlerinin sıfırlandığını ifade eden Cihangir, ısıtma yöntemleri sayesinde bu tür hayvanlara beslenmelerine devam etme olanağı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALTSO'nun iş gezisinde ALKÜ ile Rusya’daki 2 üniversite arasında iş birliği
YEREL HABERLER ALTSO'nun iş gezisinde ALKÜ ile Rusya’daki 2 ...
Antalya'nın Akseki ilçesinde 37 mahalle yolu kar sebebiyle kapalı Yolu kapanan 51 mahallenin 17'nin yolu açıldı
YEREL HABERLER Antalya'nın Akseki ilçesinde 37 mahalle yolu kar ...
Turizm kenti Antalya 29 yıl aradan sonra en ciddi kar yağışını yaşadı Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin: “Cumartesi günü yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğiz, hava yağmurla birlikte ısınacak” “Dün sahilde 1 santim kadar kar tabakası oluştu” “2 gün daha üşümeye devam edeceğiz” Kar kalınlığı Gündoğmuş’ta 160 santimetre, Alacabel mevkiinde 113 santimetreye ulaştı. “Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi var, vatandaşlarımız tedbirli olsun”
YEREL HABERLER Turizm kenti Antalya 29 yıl aradan sonra en ciddi kar ...
Tatil merkezi Manavgat'ın sahilleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Tatil merkezi Manavgat'ın sahilleri beyaza büründü
Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı (2)
YEREL HABERLER Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı ...
Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nde karma sergi
YEREL HABERLER Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nde karma sergi
Büyükşehir’den Finike’ye 41 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Finike’ye 41 milyon TL’lik yatırım
5 yıldızlı otellere komşu çardakların yıkımı ertelendi
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otellere komşu çardakların yıkımı ...
Corendon Airlines , ‘IATA Travel Pass’ uygulamasını hayata geçirdi
YEREL HABERLER Corendon Airlines , ‘IATA Travel Pass’ uygulamasını ...
Antalya'da 80 bin euro ödüllü golf turnuvasına kar engeli
YEREL HABERLER Antalya'da 80 bin euro ödüllü golf turnuvasına kar ...
Akseki’de mahsur kalan vatandaşa Alanya Belediyesi desteği
YEREL HABERLER Akseki’de mahsur kalan vatandaşa Alanya Belediyesi ...
ATB Başkanı Çandır: “ Tarım sektörünün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır” “Bir süre yaş meyve sebzeyi pahalıya tüketeceğiz”
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: “ Tarım sektörünün acilen büyüme ...
Antalya-Konya karayolu 21 saat sonra trafiğe açıldı 1825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu 21 saat sonra trafiğe ...
Manavgat'ta 14 yıl aradan sonra kar sevinci
YEREL HABERLER Manavgat'ta 14 yıl aradan sonra kar sevinci
Foseptik cinayeti sanığı: Aynı hakaretleri yaşasam yine yapardım
YEREL HABERLER Foseptik cinayeti sanığı: Aynı hakaretleri yaşasam ...
Alanya’ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı Alanya sahili, 10 dakika içerisinde beyaza büründü Biranda bastıran karla karışık dolu yağışıyla neye uğradıklarını şaşırdılar
YEREL HABERLER Alanya’ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı Alanya ...
Antalya'da bina bahçesinde şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Antalya'da bina bahçesinde şüpheli ölüm
Kar altındaki merada, yılkı atları için saman bırakıldı
YEREL HABERLER Kar altındaki merada, yılkı atları için saman ...
Zorlu hava şartlarında sokakta kalan hayvanlara jandarmadan mama desteği
YEREL HABERLER Zorlu hava şartlarında sokakta kalan hayvanlara ...
Antalya’da mahallelinin FETÖ'den kalan 3 katlı, 2 bloklu metruk yurt isyanı 6 ayda binanın hem pencere ve kapıları söküldü hem de içi talan edildi Bimekan şahısların yuvası haline gelen, hayalet binanın durumuna mahalleli isyan etti
YEREL HABERLER Antalya’da mahallelinin FETÖ'den kalan 3 katlı, 2 ...
Müebbetle yargılanacak sanıkların tutuklanmamasına tepki
YEREL HABERLER Müebbetle yargılanacak sanıkların tutuklanmamasına ...
Antalya'da yılkı atları için doğaya saman bırakıldı
YEREL HABERLER Antalya'da yılkı atları için doğaya saman bırakıldı
 Eşini kazada kaybeden Selma: 'Bebeğimiz olsa da evimize girsek' hayalini, onsuz yaşadım
YEREL HABERLER  Eşini kazada kaybeden Selma: 'Bebeğimiz olsa da ...
Alanya’da uyuşturucu tacirine operasyon
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu tacirine operasyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.