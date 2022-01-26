Karla tanışan Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki tropik hayvanlara sıcacık ev konforu Elektrikli soba, ısıtıcı lamba ve zeminden ısıtmalı kombilerle ısınıyorlar, enerjisi yüksek diyet besinlerle besleniyorlar D vitamini almak için güneşe de çıkan tropikal hayvanların yaşamı ev konforunu aratmıyor

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki tropik hayvanlar, soğuk havalarda yaşamsal fonksiyonlarının olumsuz etkilenmemesi için ısıtıcı lamba, zeminden ısıtmalı kombi ve elektrikli soba ile ısıtılıyor, enerjisi yüksek diyet besinlerle besleniyor.

29 yıl aradan sonra kar yağan Antalya en soğuk kışlarından birini geçirirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde soğuk hava dalgasına karşın hayati fonksiyonları etkilenebilecek tropik hayvanlara adeta ev konforu sağlanıyor. Bünyesinde 144 tür ve bin 480 hayvan barındıran hayvanat bahçesinde lemur, kaplumbağa, papağan, timsah, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvaları ısıtıcı lamba, zeminden ısıtmalı kombi ve elektrikli soba ile ısıtılıyor. Tropik hayvanların ayrıca enerjisi yüksek diyet besinlerle beslenip, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi sağlanıyor.

Kış mevsimindeki meteorolojik hadiselere göre her zaman tedbirli olduklarını belirten Antalya Hayvanat Bahçesi sorumlu veteriner hekimi Zeki Cihangir, tropik hayvanların soğuk hava dalgalarından etkilenmemeleri için infrared soba, üstten ısıtıcı lamba ve zemin ısıtmalı kombileri çalıştırarak vücut ısılarını koruduklarını, beslemelerinde de değişiklikler yaparak enerjisi yüksek diyetleri menülere eklediklerini söyledi.



“D vitamini için içgüdüsel olarak güneş ışığına da çıkıyorlar”

Bu tür hayvanların soğuk havalarda yaşamsal fonksiyonlarının olumsuz etkilendiğine işaret eden Cihangir, bazı hayvanların güneş ışığını da tercih ettiğini söyledi. Cihangir, “Güneş ışığına hem ısı olarak hem de D vitamini sentezlemek için içgüdüsel olarak çıkmak istiyorlar. Biz de o fırsatı veriyoruz” dedi.

Yılan, timsah, kaplumbağaların kış uykusuna yattığını ve hareketlerinin sıfırlandığını ifade eden Cihangir, ısıtma yöntemleri sayesinde bu tür hayvanlara beslenmelerine devam etme olanağı sağladıklarını sözlerine ekledi.

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