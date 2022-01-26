Beşiktaş 6 günlük kamp için Antalya'da



İbrahim LALELİ Burak YALMAN / ANTALYA, (DHA) Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kampa girerek değerlendirecek. Belek'te 6 gün sürmesi planlanan kamp için Antalya'ya gelip kalacakları otele geçen Beşiktaşlı futbolculara, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi eşlik etti.

Milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1'inci Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak. 10 günlük arayı Antalya'da kamp yapmak için değerlendirecek takımlardan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, saat 17.30'da Antalya'ya geldi. Kafilede kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de yer aldı.

Lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini anlatan başkan Çebi, "Pandemiden dolayı oyunlar peş peşe oynanıyor. Bu arayı iyi değerlendirip eksiklerimiz var ise onları kapatacak çalışmalar yapacağız. Böyle bir araya ihtiyaç vardı, iyi değerlendirip bundan sonrasında katkısını görmek istiyoruz. Kampa gençler de katılıyor. Onlar genç ve heyecanlı, onları görmeye geldim. Gençlerimizi de kampa dahil ederek, süreçlerini hızlandırmak istedik" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik ekibin çıkışı detay

Beşiktaşlı oyuncuların havalimanından çıkışı detay

Oyunculardan yakın plan detay

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

- Otobüsün ayrılması detay

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-01-26 17:59:14



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