Ankara'da 'Kızak Şenliği'



Fatih POYRAZHarun ÖZALP/ANKARA, (DHA)ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Kızak Şenliği düzenlendi. Turşu yeme, halat çekme, kardan adam ve kızak yarışmalarının yapıldığı şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çubuk Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Kızak Şenliği'ne aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Çubuk-2 Barajı çevresinde yapılan şenlikte, katılımcılara sucuk ekmek, turşu, turşu suyu, çay ve pamuk şeker ikram edildi. Şenlikte turşu yeme, halat çekme, kardan adam ve kızak yarışmaları da düzenlendi. Özellikle kızak yarışmasına katılanlar, kaymanın keyfini çıkardı. Eğlenceli yarışma sonrası dereceye girenlere ödüller verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Hasret kaldığımız ve beklediğimiz kar bir haftadır yağıyor. Biz de bunu fırsata çevirerek, çocuklarımızın ara tatilde güzel vakit geçirmesini sağlayalım istedik. Bu sebeple burada kızak etkinliği düzenliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP

2022-01-26 17:59:01



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