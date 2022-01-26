Scholz ve Macron'dan Rusya'ya 'bedeli ağır olur' uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya´da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu 1'inci Ayak mücadelesi sona erdi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Türkiye Golf Turu´nun 1'inci Ayak mücadelesinde İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK´dan 9´u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

Sporcular 3 gün boyunca toplam 24 çukurda sıralamaya girmek için yarıştı. Turnuvada erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli 222 (+6) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü´nden Berk Çelik 226 (+10) gross skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü´nden İbrahim Tarık Aslan 227 (+11) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Kemer Golf Kulübü´nden Sude Bay 232 (+16) gross skorla birinci olarak tamamladı. National BGK´dan Petek Peker ile Ataşehir Golf Kulübü´nden Deniz Sapmaz 238 (+22) gross skorla ikinciliği paylaştı.

Turnuvanın 2'nci Ayak mücadelesi 2-4 Şubat tarihleri arasında Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında yapılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporculardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-01-26 19:46:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.