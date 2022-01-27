Alanya’da kar şenliği

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kara gidemeyen çocukları ve Alanya halkını karla buluşturuyor. Alanya Kar Şenliği 29 Ocak Cumartesi günü, şelale önünde gerçekleştirilecek.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya’daki vatandaşları karla buluşturuyor. Alanya’nın yüksek kesimlerine yağan kar sonrası şehir merkezinde kar görmek isteyen vatandaşların ve çocukların isteğini kırmayan Başkan Yücel, Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilecek karlarla Alanya halkına eğlenceli bir gün yaşatacak.
“7’den 77’ye eğleneceğiz”
Alanya Kar Şenliği 29 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 ile 16.00 arasında İskele Şelale Önü’nde gerçekleştirilecek. Başkan Yücel, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Alanya Kar Şenliğimize herkesi davet ediyorum. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımızla güzel ve eğlenceli bir gün geçireceğiz” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.