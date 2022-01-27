Muratpaşa’nın Sultanları, Eskişehir deplasmanında

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Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 15’inci haftasında deplasmanda Eskişehir temsilcisi Mihalıççık’la karşı karşıya gelecek.



Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 30 puanla 2. sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, bu hafta Eskişehir deplasmanında sahaya çıkacak. Muratpaşa’nın Sultanları, ligin 15’inci hafta maçında Mihalıççık’la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 29 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşma EskişehirYenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak. Muratpaşa’nın Sultanları, ligin ilk yarısında 31 kazandığı maçın rövanşına tam kadro çıkacak.

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