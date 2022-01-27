Antalya’da kardan kapanan yollarda çalışma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da kardan kapanan yollarda çalışma

İHA

Antalya'nın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Günlerdir teyakkuz halinde bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışmalarına devam ediyor.

Antalya’da kardan kapanan yollarda çalışma

Antalya’nın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Günlerdir teyakkuz halinde bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışmalarına devam ediyor.
Antalya’nın Alanya, Gazipaşa, Demre, Kaş, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken özellikle ulaşımda aksamalara neden oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve yol genişletme çalışması yaparken, tuzlama çalışmaları da aksatılmadan devam ediyor.

Taşatan yolu kapandı
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı Taşatan Yolu Gedevet Yol kavşağından itibaren araç trafiğine kapatıldı. Yolun kapalı kaldığı süre içerisinde sürücüler Bademağacı ve Obaalacami yolu güzergahını kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Yoğun çalışma sonucunda yolun Balık Çiftliğine kadar olan kısmı açıldı.

Kapanan yollar açıldı
Ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde çalışan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Köprübaşı, Kadıyakası, Özvadi, Dikenli, Karapınar ve İmamlı yayla yollarında kar temizliği yaparak yolu trafiğe açtı. Bayırkozağacı ve İmamlı Mahallelerinde ise heyelan nedeniyle kapanan yollar kısa sürede açıldı.

Yolda kalanlar güvenli bölgeye ulaştırıldı
Alanya’nın Kızılalan mevkiinde kar yağışından dolayı yolda kalan araçlara müdahale edildi. Alanya hizmet biriminden ekipler, Kızılalan girişinde yolda kalan araçları 4 çarpı 4 araçlarla halatla çekerek güvenli bölgeye ulaştırdı. Ekipler, yoldaki karı küreyerek tuzlama yaptı.

Ambulansın yolu açıldı
Bir yandan sağanak yağışın grup yollarında açtığı yaraları saran Gazipaşa ekipleri ise bir yandan da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bir hastanın acil çağrısı için harekete geçen 112 Ambulansı, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Akoluk Mahallesine ulaşamadı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehirin yol ekipleri, kısa sürede Akoluk Mahalle sınırlarına ulaşarak grup yolunu ulaşıma açtı. Akoluk Mahallesi grup yolunun yanı sıra Yeniköy, Ilıca, Sugözü, Göçük ve İnal mahalle sınırlarındaki grup yollarında da sağanak yağışın meydana getirdiği hasarların tamiratını yapan ekipler, diğer grup yollarına da gerekli müdahaleyi yaparak ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için uğraşıyor.

Manavgat grup yolları temizlendi
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat ekipleri ise Beşkonak bölgesinde bulunan Altınkaya, Ballıbucak, Değirmenözü, Kırkkavak, Gaziler, Çaltepe, Burmahan, Düzağaç ve Yeşilbağ Mahalleleri grup yollarında kar temizliği yaparak yolu trafiğe açtı. Ekipler, Yaylaalan ve Sevinç Mahallelerinde de güvenli ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol açma çalışması yaptı.

Hastalar için yollar açık tutuldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçe Hizmet Birimi ve İbradı ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma oluşan yollarda hummalı bir çalışma ile tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Çukurviran Mahallesinde rahatsızlanan bir çocuğun yardımına ise zamanında yetişerek müdahalede bulundu.

Akseki’de Yusuf evine ulaştırıldı
Akseki’de ise kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayan, hasta ya da ilk yardım ihtiyacı olan vatandaşların hastane sevki, araç kurtarılması, veteriner ulaşımının sağlanacağı yolların açılması yönünde çaba harcandı. Büyükşehir ekipleri, okulu kapandığı için Akseki Güneykaya Mahallesinde oturan ailesinin yanına giderken yolda mahsur kalan Yusuf’un da ulaşımını sağlayarak güvenle evine ve ailesine ulaşmasını sağladı.

Kumluca, Demre, Kaş’ta hummalı çalışma
Yoğun kar yağışı Kumluca, Korkuteli, Elmalı, Demre ve Kaş’ı da etkisi altına aldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kumluca Kuzca, Büyükalan ve Dere mahallelerinde kapanan grup yollarında karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. KöşkerlerBelörenÇağman Grup yolu, Belören Karabel mevkiinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda bir olumsuzluk yaşanmaması için Demre ASAT Şube Müdürlüğüne ait kepçe ile çalışma yapıldı. Kaş’ta ise Sütleğen, Yuvacık, Yaylapalamut, Yaylaçavdır ve Gürsu yolları güvenli trafiğe açıldı. Elmalı ve Korkuteli de karla mücadele çalışmaları sürüyor. Korkuteli’nin bin 400 rakımlı Güzle mahallesinde de mahsur kalan EmrullahGüldane Yazır isimli çoban çift, sağ salim kurtarılırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Oyuncak Müzesi’ne 5 yılda 750 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Anadolu Oyuncak Müzesi’ne 5 yılda 750 bin ziyaretçi
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Mahmutyazıcıoğlu açıklaması
YEREL HABERLER Beşiktaş Başkanı Çebi'den Mahmutyazıcıoğlu açıklaması
Bakan Özer: “Yüz yüze eğitime devam edeceğiz” “Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılık ile yüzyüze eğitime devam edeceğiz” “2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane de anasınıfı yapacağız” “Öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Özer: “Yüz yüze eğitime devam edeceğiz” “Bu 2 ...
Başkan Çebi'den, Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Camia olarak kendisini minnetle anacağız"
YEREL HABERLER Başkan Çebi'den, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ...
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin: “Bu iklim değişikliği ve fiyatlarla beraber Türkiye arıcılığı ciddi bir çan çalıyor” “2021 yılı sonunda bal maliyetlerimiz kilogramı 23 lira, bugün bir kilogramın maliyeti yüzde 80 artarak 35 lira olmuş durumda” Alanya Belediye Başkanı Yücel: “Sadece arıcılara 2 bine yakın kovan dağıttık, biz bunun sadece arıcılara destek olmadığını, ekolojik dengeye bir katkı sağladığını gördük"
YEREL HABERLER Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ...
Antalya DOB'tan şubat ayına dolu program
YEREL HABERLER Antalya DOB'tan şubat ayına dolu program
Turizmin gözdesi Kemer’de, bu kez snowboard keyfi Deniz, kum ve güneş üçlemesi ile adını duyuran Kemer'de gençler snowboard yaptı
YEREL HABERLER Turizmin gözdesi Kemer’de, bu kez snowboard ...
Muratpaşa’nın Sultanları, Eskişehir deplasmanında
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın Sultanları, Eskişehir deplasmanında
ALKÜ’den sağlık turizmine katkı sağlayacak anlaşma ALKÜ, Rusya’da yaptığı anlaşma ile sağlık turizminin merkezi olacak
YEREL HABERLER ALKÜ’den sağlık turizmine katkı sağlayacak ...
Ormandaki cinayetin sanığına müebbet hapis
YEREL HABERLER Ormandaki cinayetin sanığına müebbet hapis
Antalya'da jandarma, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Antalya'da jandarma, soğuk kış günlerinde sokak ...
Başkan Tütüncü, Adlıhan Dere ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, Adlıhan Dere ile bir araya geldi
İş hanının ikinci katından düştü
YEREL HABERLER İş hanının ikinci katından düştü
Alanya’da kar şenliği
YEREL HABERLER Alanya’da kar şenliği
Dışişleri'nden 'Uluslararası Holokost Anma Günü' mesajı
YEREL HABERLER Dışişleri'nden 'Uluslararası Holokost Anma Günü' ...
Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü
YEREL HABERLER Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, ...
Döşemealtı Belediyesi ile Türk Telekom arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi ile Türk Telekom arasında iş ...
Başkan Uysal, “Serik geleceği üretebilir”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Serik geleceği üretebilir”
1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti Azimli hırsız sokakta 5 tur atıp park halindeki motosikleti çalmayı başardı İş yeri sahibi Şinasi Taşdemir: " 2 gün gelmeyince rahatsız, gelmedi, bugün yarın yine gelir diye bekliyoruz" "Hırsız bir ayda 4 kere gelince, herhalde bir kaç gün gelmez diyoruz ama yine tedirginlikle bekliyoruz"
YEREL HABERLER 1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan ...
TGF Türkiye Golf Turu 1'inci Ayak mücadelesi sona erdi
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu 1'inci Ayak mücadelesi sona ...
Fenerbahçe´nin Antalya kampı başladı
YEREL HABERLER Fenerbahçe´nin Antalya kampı başladı
Fenerbahçe Antalya’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Fenerbahçe Antalya’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Ankara'da 'Kızak Şenliği'
YEREL HABERLER Ankara'da 'Kızak Şenliği'
Beşiktaş 6 günlük kamp için Antalya'da
YEREL HABERLER Beşiktaş 6 günlük kamp için Antalya'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.