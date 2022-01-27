Antalya’da kardan kapanan yollarda çalışma

Antalya’nın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Günlerdir teyakkuz halinde bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışmalarına devam ediyor.

Antalya’nın Alanya, Gazipaşa, Demre, Kaş, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken özellikle ulaşımda aksamalara neden oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve yol genişletme çalışması yaparken, tuzlama çalışmaları da aksatılmadan devam ediyor.



Taşatan yolu kapandı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı Taşatan Yolu Gedevet Yol kavşağından itibaren araç trafiğine kapatıldı. Yolun kapalı kaldığı süre içerisinde sürücüler Bademağacı ve Obaalacami yolu güzergahını kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Yoğun çalışma sonucunda yolun Balık Çiftliğine kadar olan kısmı açıldı.



Kapanan yollar açıldı

Ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde çalışan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Köprübaşı, Kadıyakası, Özvadi, Dikenli, Karapınar ve İmamlı yayla yollarında kar temizliği yaparak yolu trafiğe açtı. Bayırkozağacı ve İmamlı Mahallelerinde ise heyelan nedeniyle kapanan yollar kısa sürede açıldı.



Yolda kalanlar güvenli bölgeye ulaştırıldı

Alanya’nın Kızılalan mevkiinde kar yağışından dolayı yolda kalan araçlara müdahale edildi. Alanya hizmet biriminden ekipler, Kızılalan girişinde yolda kalan araçları 4 çarpı 4 araçlarla halatla çekerek güvenli bölgeye ulaştırdı. Ekipler, yoldaki karı küreyerek tuzlama yaptı.



Ambulansın yolu açıldı

Bir yandan sağanak yağışın grup yollarında açtığı yaraları saran Gazipaşa ekipleri ise bir yandan da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bir hastanın acil çağrısı için harekete geçen 112 Ambulansı, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Akoluk Mahallesine ulaşamadı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehirin yol ekipleri, kısa sürede Akoluk Mahalle sınırlarına ulaşarak grup yolunu ulaşıma açtı. Akoluk Mahallesi grup yolunun yanı sıra Yeniköy, Ilıca, Sugözü, Göçük ve İnal mahalle sınırlarındaki grup yollarında da sağanak yağışın meydana getirdiği hasarların tamiratını yapan ekipler, diğer grup yollarına da gerekli müdahaleyi yaparak ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için uğraşıyor.



Manavgat grup yolları temizlendi

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat ekipleri ise Beşkonak bölgesinde bulunan Altınkaya, Ballıbucak, Değirmenözü, Kırkkavak, Gaziler, Çaltepe, Burmahan, Düzağaç ve Yeşilbağ Mahalleleri grup yollarında kar temizliği yaparak yolu trafiğe açtı. Ekipler, Yaylaalan ve Sevinç Mahallelerinde de güvenli ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol açma çalışması yaptı.



Hastalar için yollar açık tutuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçe Hizmet Birimi ve İbradı ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma oluşan yollarda hummalı bir çalışma ile tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Çukurviran Mahallesinde rahatsızlanan bir çocuğun yardımına ise zamanında yetişerek müdahalede bulundu.



Akseki’de Yusuf evine ulaştırıldı

Akseki’de ise kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayan, hasta ya da ilk yardım ihtiyacı olan vatandaşların hastane sevki, araç kurtarılması, veteriner ulaşımının sağlanacağı yolların açılması yönünde çaba harcandı. Büyükşehir ekipleri, okulu kapandığı için Akseki Güneykaya Mahallesinde oturan ailesinin yanına giderken yolda mahsur kalan Yusuf’un da ulaşımını sağlayarak güvenle evine ve ailesine ulaşmasını sağladı.



Kumluca, Demre, Kaş’ta hummalı çalışma

Yoğun kar yağışı Kumluca, Korkuteli, Elmalı, Demre ve Kaş’ı da etkisi altına aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kumluca Kuzca, Büyükalan ve Dere mahallelerinde kapanan grup yollarında karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. KöşkerlerBelörenÇağman Grup yolu, Belören Karabel mevkiinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda bir olumsuzluk yaşanmaması için Demre ASAT Şube Müdürlüğüne ait kepçe ile çalışma yapıldı. Kaş’ta ise Sütleğen, Yuvacık, Yaylapalamut, Yaylaçavdır ve Gürsu yolları güvenli trafiğe açıldı. Elmalı ve Korkuteli de karla mücadele çalışmaları sürüyor. Korkuteli’nin bin 400 rakımlı Güzle mahallesinde de mahsur kalan EmrullahGüldane Yazır isimli çoban çift, sağ salim kurtarılırdı.

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