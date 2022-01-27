Anadolu Oyuncak Müzesi’ne 5 yılda 750 bin ziyaretçi

Kepez Belediyesi’ne 4 ödül kazandıran Anadolu Oyuncak Müzesi, açıldığı 2017 yılından bugüne kadar 750 bin ziyaretçi ağırladı.



Dokumapark’taki Anadolu Oyuncak Müzesi, hem bünyesinde bulundurduğu oyuncak sayısı, hem de kabul ettiği ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye’nin en çok misafir ağırlayan oyuncak müzesi olarak tarihe geçti. Kepez’de 2017 yılında açılan müze, bugüne kadar 750 bin ziyaretçiye kapılarını araladı.



“Binlerce oyuncak”

Yabancı ve yerli turistlerinde ilgi odağındaki müze, çocukları anne ve babalarının çocukluğuna, büyükleri de kendi çocukluk anılarına götürüyor. Anadolu Oyuncak Müzesi’nde, 13 binin üzerinde oyuncak, 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 farklı düzenlemede sergileniyor. Pinokyo, ahşap oyuncaklar, masalcı nine, anılar odası, Temel Reis gibi farklı isimlerde temaların yer aldığı müzenin, çıkış kapısı oyun bahçesine açılıyor ve çocukları da burada kara tren karşılıyor.



“4 ödüllü oyuncak müzesi”

Müze bugüne kadar 4 ödülün de sahibi oldu. Müze, 2017 yılında Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda Yaşam Kültürü Müzeler Ödülü ve TKB Proje Ödülü, 2018 yılında TKB’nin Müze Özendirme Yarışmasında Yaşam Kültürü Müzeler Ödülü ve Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda Üst Yapı Çalışmaları Kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

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