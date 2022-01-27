Traktör lastiğiyle 'karda ringo'



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da bir grup genç, kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Elmalı'da 2 büyük lastiği halatla traktöre bağlayıp, 'karda ringo' yaptı.

Antalya kent merkezi ile bazı ilçelerine 29 yıl sonra yağan yoğun kar, ilginç görüntüler de oluşturdu. Elmalı ilçesinde bir grup genç, turistlerin denizde su sporu eğlencesi olarak yaptığı ringoyu, karlı havada denedi. Sürat teknesinin yerini traktör, ringo botların yerini de traktör lastiği aldı. Yaklaşık 30 santimetre karın olduğu yolda 2 büyük lastiği halatla traktöre bağlayan gençler, 'karda ringo' yaptı. Eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2022-01-27 13:54:00



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