Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı

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FT Antalyaspor, tecrübeli oyuncu Eren Albayrak ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Albayrak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kırmızıbeyazlı formayı 2.5 sezon giyen 30 yaşındaki oyuncu, 66 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Eren Albayrak'ın, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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