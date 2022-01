Çavuşoğlu: Avrupa kupasında oynamayı biz de çok istiyoruz

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ligde hem sıralamada, hem de kupada olmak istiyoruz. Avrupa kupasında oynamayı herkes ister. Biz de çok istiyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, gazetecilerle bir araya geldi. Ligde 3'üncü sırada yer aldıklarını hatırlatarak, son 4 haftayı iyi geçirdiklerini aktaran Başkan Çavuşoğlu, "Futbolda inişli çıkışlı grafik olduğu için her hafta sıralamalar değişebiliyor. Ligin sonuna kadar da bu sıralamaların değişeceğini gözlemliyoruz. Biz de Alanyaspor olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizim de amacımız ligi en iyi sıralamada bitirmek" diye konuştu.

'AVRUPA KUPASI'NDA OYNAMAYI HERKES İSTER'

Takımın hedeflerinden bahseden Çavuşoğlu, "Ligi en iyi yerde bitirmek tabii ki bir hedef koyar. Tabii ki hem sıralamada hem de kupada olmak istiyoruz. Ama her an ne olacağı belli olmaz. Avrupa kupasında oynamayı herkes ister. Biz de çok istiyoruz. Ama nasip kısmet. Onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

'İLLA YAPMAK İÇİN TRANSFER, MANTALİTEMİZE UYMUYOR'

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Devre arasında transfer yapmak kolay olmuyor. Transfer yapmak amacıyla transfer de bizim mantalitemize uymuyor. Bilindiği gibi geçmişte Vagner Love ile de transferin son gününde almıştık. Hem teknik heyetimizle hem transfer komitemizle değerlendiriyoruz. Duruma göre bakacağız. Ama çok acil belirlediğimiz bir şey yok. Futbolcular var ama hem bonservis, hem kira gerekiyor. Ama biz en iyisini yapmayı düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz."

'TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ İLE PERFORMANS ARTTI'

Alanyaspor'un forvetsiz de gol atabildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Teknik direktör değişikliğini de vurgulamak lazım. Futbolcularımızın da performansı arttı. Biliyorsunuz Başakşehir maçında 10 oyuncumuz yoktu. Bizim takımda gol atabilen oyuncularımız var. Emre Akbaba var. Efecan, Davidson atıyor. Orta saha oyuncularımız da atıyor. Yeni teknik ekibimiz ile takım biraz daha canlandı. Oyun anlamında da farklılıklar oldu. Bu zaten gözlemleniyor. Tabi santrforsuz çıktığımız maçlarda da son 3 maçta galip geldik. Golü hep santrfor atacak diye bir şey de yok. Her futbolcu gol atabilir ama tabi takımın mutlaka santrforu olmalı."

'EFECAN KARACA İÇİN YAZILIP ÇİZİLENLERE KULAK ASMIYORUZ'

Sık sık spor medyasında Efecan Karaca'nın Trabzonspor'a transfer olacağı şeklindeki haberlere de değinen Çavuşoğlu, "Biz, bize bakarız. Yazılanlara, çizilenlere kulak asmıyoruz. Olmayan bir şeyi konuşmanın mantığı yok. Transfer döneminde yazılıp çiziliyor. Bunlar bu dönemlerde olur, normal şeyler. Efecan takımımızın kaptanı, Alanya'nın evladı. 9 yıldır bu kulübe hizmet ediyor. Tabii ki biz her futbolcumuzun önünü açabiliriz. Ama şu anda bize gelen resmi bir şey yok" dedi.

'EMRE AKBABA İÇİN GALATASARAY'DAN TALEP OLMADI'

Çavuşoğlu, bu sezon Galatasaray'dan kiralık olarak yeniden Alanyaspor forması giyen ve son 4 maçta 6 gol atan Emre Akbaba'nın geri çağrılma ihtimali hakkında da şunları söyledi:

"Emre Akbaba ile ilgili Galatasaray Kulübü'nün hiçbir talebi olmadı. Bu hafta Galatasaray maçı var. Önemli bir maç. Takımımız bugün toplanıyor. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanacaklar. Her maç olduğu gibi bütün takımlara karşı sahaya galibiyet için çıkıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

