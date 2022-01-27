Manavgat Belediyesi’nden çocuklara ‘KAR-NE’ Şenliği Manavgatlı çocuklara, belediyeden 50 kamyon kar hediyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat Belediyesi’nden çocuklara ‘KAR-NE’ Şenliği Manavgatlı çocuklara, belediyeden 50 kamyon kar hediyesi

İHA

Manavgat Belediyesi’nden çocuklara ‘KAR-NE’ Şenliği Manavgatlı çocuklara, belediyeden 50 kamyon kar hediyesi

Antalya Manavgat Belediyesi, çocukları karla buluşturmak için 28 Ocak 2022 Cuma günü Saat 11.00’den itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünde ‘KARNE’ Şenliği düzenleyecek. Başkan Şükrü Sözen, çocuklar için Torosların yüksek yaylalarından 50 kamyon kar getirterek AKM önüne sermeye başladı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yarıyıl tatiline devam eden Manavgatlı çocuklar için kar sürprizi hazırladı. Manavgat Belediyesi geleneksel KarNe Şenliği, 28 Ocak Cuma günü aat 11.00’den itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılacak. Manavgatlı çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak olan KarNe Şenliğinde gün içinde Başkan Şükrü Sözen de çocuklarla bir araya gelerek kartopu oynayacak. KarNe Şenliği’nde çocuklar için sürekli kar yağdıran kar makinesi, şişme oyun gruplarının yanı sıra, sucuk ekmek ve pamuk şeker ikramı da yapılacak.

“50 kamyon kar”
Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren 50 kamyon, sabah saatlerinde Torosların yaylalarından temiz kar getirmek için konvoy halinde şantiyeden çıktı. Getirilen temiz karlar, Atatürk Kültür Merkezi önüne dökülerek kar platformu oluşturulmaya başlandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de kar getirme çalışmalarını AKM’ye uğrayarak yerinde denetledi.

"Gelenekselleşti"
Başkan Şükrü Sözen, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan KARNE Şenliği’ni bu yıl çocukların isteğiyle yapma kararı aldıklarını dile getirdi. Başkan Sözen, “KARNE Şenliğimiz artık gelenekselleşti. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarla bir arada olabilmek, onları mutlu etmek, yüzlerindeki tebessümü görebilmek için her yıl düzenli olarak yaptığımız şenliğimizi geçen yıl pandemi engeline takılmıştı. Bu yıl şenliğimizin daha güzel olması için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Çocuklar bizim herşeyimiz. Hayatlarında belki de hiç kar görmemiş çocuklarımız gönüllerince eğlensin istiyoruz. Son derece keyifli bir ortamı oluşturmak için hazırlıklarımız sürüyor. Toros dağlarının yüksek kısımlarında bulunan temiz karları çocuklarımız için getirmeye başladık. Tüm halkımızı 28 Ocak Cuma günü saat 11.00’de KARNE Şenliğimize bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çavuşoğlu: Avrupa kupasında oynamayı biz de çok istiyoruz
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Avrupa kupasında oynamayı biz de çok ...
Otomobiliyle hiç gitmediği İstanbul'dan 2 trafik cezası geldi
YEREL HABERLER Otomobiliyle hiç gitmediği İstanbul'dan 2 trafik ...
80 bin Euro'luk golf turnuvası 1 günlük kar engelinden sonra başladı
YEREL HABERLER 80 bin Euro'luk golf turnuvası 1 günlük kar ...
Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı
Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Alanya’da yapılacak
YEREL HABERLER Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ...
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: “Belirlediğimiz acil bir transfer yok”
YEREL HABERLER Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: “Belirlediğimiz acil ...
Rektör Özkan, Gençlik Meclisi yönetimini ağırladı Rektör Özkan: “Kapımız gençlerimize hep açık”
YEREL HABERLER Rektör Özkan, Gençlik Meclisi yönetimini ...
Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı
Traktör lastiğiyle 'karda ringo'
YEREL HABERLER Traktör lastiğiyle 'karda ringo'
Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu Manavgatlı çiçekçi Naim Demirtaş, gitmediği İstanbul'dan gelen 2 ayrı trafik cezası karşısında neye uğradığını şaşırdı
YEREL HABERLER Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok ...
Beşiktaş'ın, Antalya kampı 10 eksikle devam ediyor
YEREL HABERLER Beşiktaş'ın, Antalya kampı 10 eksikle devam ediyor
Kaş’ta, karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Kaş’ta, karla mücadele çalışması
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime devam ...
Beşiktaş'ın Antalya kampı, 10 eksikle başladı
YEREL HABERLER Beşiktaş'ın Antalya kampı, 10 eksikle başladı
DÖGEM vekilleri, Başkan Genç ile bir araya geldi
YEREL HABERLER DÖGEM vekilleri, Başkan Genç ile bir araya geldi
Ay Deresi’nde çevre düzenleme çalışması
YEREL HABERLER Ay Deresi’nde çevre düzenleme çalışması
Anadolu Oyuncak Müzesi’ne 5 yılda 750 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Anadolu Oyuncak Müzesi’ne 5 yılda 750 bin ziyaretçi
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Mahmutyazıcıoğlu açıklaması
YEREL HABERLER Beşiktaş Başkanı Çebi'den Mahmutyazıcıoğlu açıklaması
Bakan Özer: “Yüz yüze eğitime devam edeceğiz” “Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılık ile yüzyüze eğitime devam edeceğiz” “2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane de anasınıfı yapacağız” “Öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Özer: “Yüz yüze eğitime devam edeceğiz” “Bu 2 ...
Başkan Çebi'den, Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Camia olarak kendisini minnetle anacağız"
YEREL HABERLER Başkan Çebi'den, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ...
Antalya’da kardan kapanan yollarda çalışma
YEREL HABERLER Antalya’da kardan kapanan yollarda çalışma
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin: “Bu iklim değişikliği ve fiyatlarla beraber Türkiye arıcılığı ciddi bir çan çalıyor” “2021 yılı sonunda bal maliyetlerimiz kilogramı 23 lira, bugün bir kilogramın maliyeti yüzde 80 artarak 35 lira olmuş durumda” Alanya Belediye Başkanı Yücel: “Sadece arıcılara 2 bine yakın kovan dağıttık, biz bunun sadece arıcılara destek olmadığını, ekolojik dengeye bir katkı sağladığını gördük"
YEREL HABERLER Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ...
Antalya DOB'tan şubat ayına dolu program
YEREL HABERLER Antalya DOB'tan şubat ayına dolu program
Turizmin gözdesi Kemer’de, bu kez snowboard keyfi Deniz, kum ve güneş üçlemesi ile adını duyuran Kemer'de gençler snowboard yaptı
YEREL HABERLER Turizmin gözdesi Kemer’de, bu kez snowboard ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.