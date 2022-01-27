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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüş Sohbetlerde ‘rahim ağzı kanseri’ konuşuldu

İHA

Gümüş Sohbetlerde ‘rahim ağzı kanseri’ konuşuldu

Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlı evlerinde gerçekleştirdiği ‘Gümüş Sohbetler’ programında bu ay önlenebilen bir hastalık olan rahim ağzı kanseri konuşuldu. Op. Dr. Yaprak Kandemir Deniz, hastalıktan korunmak için düzenli muayenenin önemine dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Antalya’nın 513 bin 35 kişilik nüfusuyla en kabalalık ilçelerinden Muratpaşa’da nüfusun yüzde 15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. 60 yaş ve üzeri nüfusu 76 bin 986 kişinin yaşadığı ilçede, Muratpaşa Belediyesi yaşlı evleri aracılığıyla bu yaş grubuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı’nın da parçası olan Muratpaşa Belediyesi, 2014’te, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde ilk yaşlı evini hizmete açtı. Yaşlı evlerinin sayısı kısa zamanda dörde çıkarırken, sosyal hizmet uzmanları, gerontologların görev aldığı bu evler kıdemli kent sakinleri için bir yaşam alanına dönüştü.
Dünya dans şampiyonları çıkaran, tiyatro oyunları sahneleyen ve birçok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiği yaşlı evleri, pandemi nedeniyle kapılarını bir süre kapatırken geçen yıl temmuz ayında yeniden açıldı. Yaşlı evlerinin yeniden açılmasıyla birlikte düzenlenen programlardan biri de yaşlıların karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sağlık sorunları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı ‘Gümüş Sohbetler’ programı oldu.
Gümüş Sohbetlerde ocak ayının konusu önlenebilir bir hastalık olan rahim ağzı kanseri oldu. Medical Park Hastanesinin desteği ile Op. Dr. Yaprak Kandemir Deniz’in verdiği seminerde, bu kanser tipinden korunmak için yıllık muayenelerin düzenli olarak yapılması gerektiğinin altı çizildi. Aşının hastalığa karşı koruyucu olduğu da belirtilirken sağlıklı beslenmeye de özen gösterilmesi gerektiği de belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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