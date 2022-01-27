Beşiktaş'ın Antalya kampı devam ediyor

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Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş, hazırlıklarını akşam antrenmanı ile devam ettirdi.

Siyahbeyazlı ekip çalışmalarını Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Teknik Direktör Önder Karaveli, zaman zaman çalışmayı durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Siyahbeyazlı ekipte Antalya'da yapılan kamptaki çalışmaya 8 oyuncu katılmadı. Öte yandan antrenmanda yapılması planlanan koşu ölçümü ise cihaz arıza verince gerçekleştirilemedi. Rachid Ghezzal çalışmasını salonda devam ettirirken, Domagoj Vida ise takımla beraber çalıştı.

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