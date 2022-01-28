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Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi Karayolları Alacabel ekipleri bin 825 metre Alacabel’de şerit genişletme çalışmalarını ise sürdürüyor

İHA

Antalya'nın Akseki ilçesinde 51 mahallenin de yolu kardan temizlendi Karayolları Alacabel ekipleri bin 825 metre Alacabel’de şerit genişletme çalışmalarını ise sürdürüyor

Antalya’da geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 51 mahallenin tamamının yolları ulaşıma açıldı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor
Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı toplam 51 mahallesinde geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve tipi etkili oldu. Akseki’nin yüksek alçak kesimdeki mahallelerinde yollar kapandı. Bazı mahallelere ise üç günde ulaşıldı. Akseki Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından 30 personel ve 11 iş makinesi ile başlatılan kar kürüme çalışmalarında merkez dahil 47 kırsal mahalle olmak üzere 51 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. Akseki’nin alçak kesimdeki kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetre olurken, yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde ise bir metreye kadar ulaştı.
Çukurköy mahallesinden Ergün Aksoy, Antalya’ya gidecektim. Yollarımız kapalı olduğu için gidemedik. Muhtarımız Akseki Belediyesini aradı. Akseki Belediyesi sağ olsun kepçe göndererek ekipler yolumuzu açtı diye konuştu.
Çukurköy mahalle muhtarı Mustafa Akça, “Yolumuz yağan yoğun kar nedeni ile kapanmıştı. 3 gündür ulaşım sağlanamıyordu. Akseki Belediye Başkanını arayarak yardım istedik. Kendileri bize kepçe göndererek yolumuzu ve tüm mahalle içindeki ara yolları açtılar. Ayrıca yaşlı vatandaşlarımıza erzak ve ekmek yardımı yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediyelerden destek
Aksekik Belediye Başkanı İbrahim Özkan, bölgede kar yağışının etkili olduğunu ve yağışın etkisini kaybettiğini söyledi. Kar yağışının tüm mahallelerde etkili olduğunu söyleyen Özkan, “3 gün önce Kepez, Alanya ve Serik Belediye Başkanlarımızdan iş makinesi ve personel desteği istedik. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü iki adet, Alanya Belediye Başkanımız Adem Yücel ve Serik Belediye Başkanımız Enver Aputkan birer adet iş makineleri ile personel desteği gönderdiler. Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri karla mücadelede yalnız bırakmadılar” dedi.

Karayolları Alacabel ekipleri yol kenarında yığılan karları yoldan dışarıya atıyor
Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Yol kenarında karın kalındığı ise 2 metreye yaklaştı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. AntalyaKonya karayolunda yağan yoğun kar nedeni ile yol kenarında biriken ve yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor.
Karayolları Alacabel karla mücadele ekipleri sorumluluk sahaları içerisindeki Akseki’nin Yarpuz Mahallesinden itibaren Seydişehir kaçış rampası arasında bulunan ve yol kenarına yığılan yer yer 12 metre yükseklikteki karları kar savurma makinesiyle dışarı atıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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