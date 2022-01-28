Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Çetin: Emre Belözoğlu teklifimizi kabul etmedi



Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu'na teklif götürdüklerini, ancak Belözoğlu'nun bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Çetin, "Sadece Emre Belözoğlu ile görüşme yaptık. O zaman boştaydı. Çok da kibar ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Ama kendisi, Başakşehir'e ve başkan Göksel Gümüşdağ'a gönül bağı olduğunu, bu yüzden teklifi kabul edemeyeceğini ifade etti" dedi. Çetin, ayrıca Nuri Şahin'in şehirde Eto'o etkisi yaptığını ve gelecekte Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve küme düşme potasında yer alan Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, kulüp dergisinin 13'üncü sayısına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini, ancak Belözoğlu'nun teklifi kabul etmediğini ifade eden Aziz Çetin, "O gün daha çok yönetim içindeki arkadaşlarımızla telefonla konuştuk. Aynı günün akşamında da 7-8 yönetici arkadaşımızla buluştuk. Artık takımda hava, kan ve oyun felsefesinin değişmesi gerektiğine inandık. Çünkü 14 maçlık yenilmezlik serisine rağmen, taraftar da biz de oyundan memnun değildik. Bunu kimseyi suçlamak anlamında söylemiyorum. Sadece o dönemdeki hocamızın doğru bildiği, bizi ve taraftarımızı tatmin etmiyordu. Biz de bu süreçten itibaren önümüze alternatifleri çıkarttık. Bilindiği gibi eski hocamız Jose Morais, Stanislav Cherchesov, Andriy Shevchenko gibi isimler listemizde yer alıyordu. Aslında bu isimlerle görüşmedik sadece alternatiflerimiz arasındalardı. Sadece Emre Belözoğlu ile görüşme yaptık. O zaman boştaydı. Çok da kibar ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Ama kendisi, Başakşehir'e ve başkan Göksel Gümüşdağ'a gönül bağı olduğunu, bu yüzden teklifi kabul edemeyeceğini ifade etti. Nitekim ertesi gün aradı ve Başakşehir'den teklif aldığını belirtti" diye konuştu.

"NURİ ŞAHİN, ETO'O TRANSFERİ GİBİ HAVA YARATTI"

Emre Belözoğlu'nun teklifi kabul etmemesinden sonra Nuri Şahin'e yöneldiklerini kaydeden Aziz Çetin, "Biz o dönemde Nuri Şahin'in de kafasında hocalık olduğunu biliyorduk. Geçmiş röportajlarından ve kendisiyle konuşmalarımızdan gelecekteki kariyerini bu şekilde planladığının farkındaydık. Onunla yaptığımız sohbette, aslında kendisine direkt de sormadan 'Hoca sen olursan, ne olur?' dedik. Konu olumlu ilerledi. 'Peki' dedim, 'Senin altyapın, yardımcıların kim olacak' o da 'Futbolu bıraktığımda beraber çalışacağım ekip zaten hazır' diye cevap verdi. Şu anda kurulan teknik ekip zaten hazırdı. Biz de bu şekilde yola devam etme kararı aldık. Nuri Şahin'in içimizden biri olması, şehri, camiayı ve yönetimi tanıyor olması bizim için avantaj oldu. Fark ediyorsanız şu anda hem Antalya şehrinde hem Türkiye'de, Antalyaspor yıldız bir oyuncu transfer etmiş gibi bir hava var. Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle ve oynattığı sempatik futbolla artık tüm Türkiye'nin beğendiği bir takım var. Ayrıca onun bağlantıları sayesinde Avrupa'da da çok göz önündeyiz. Eto'o, Antalya'ya geldiğinde nasıl bir hava yarattıysa, Nuri Şahin ile birlikte belki de onun daha fazlası oluştu" ifadelerini kullandı.

"NURİ ŞAHİN, GELECEKTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Türkiye'nin yeni bir teknik direktör kazandığına dikkat çeken Antalyaspor Başkanı Çetin, Nuri Şahin'in Türkiye'nin gelecekteki en iyi teknik direktörlerden biri olacağını kaydetti. Çetin, "Nuri Şahin'in bir antrenman modeli ve sistemi var. Kulüp çalışanlarıyla konuşuyorum, herkes çok mutlu. Görüyorsunuz oyun sistemimiz, oyun karakterimiz birden değişti. Taraftara, şehre heyecan geldi. Bunun olacağını öngörmüştük. Biz de bunun üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz" dedi.

"KALICI GELİRLER SAĞLANMALI"

Antalyaspor'da bugüne kadar kalıcı gelirlerin sağlanmadığını söyleyen Çetin, ŞubatMart aylarında kalıcı gelirlerle ilgili resmi açıklamalarını yapacaklarını belirtti. Çetin, "Bugüne kadar 44 farklı firmadan irili ufaklı sponsorluk desteği almış durumdayız. Her geçen gün de bu sayıyı artırmak için çalışıyoruz. Satılık durumda olan locamız yok. Elbette Antalyalı iş insanlarının desteği çok daha fazla olabilir ama ben yine de Antalya'ya gönül vermiş iş insanlarımızın bize teveccüh gösterdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ANTALYASPOR SAHASINDA KAYBETMEMELİ"

Bir şehir takımı olduklarına vurgu yapan Başkan Çetin, "Şehrimizde yenilmemeliyiz. Bu noktaya çok önem veriyorum. Kent bilinci sağlamak, bu şehri yumruk gibi bir araya getirmek ve çocuklarımızı Antalyasporlu yapmak için Antalyaspor evinde kimseye yenilmemeli. Seyirci maçta olmalı. Seyirci ya da taraftar maçın içinde olmalı ve oyuncu ile yaşamalı. İşte o zaman rakip buradan çıkamayacaktır. 'Burası Antalya, biz buradan çıkamayız' düşüncesini rakiplerimize hissettirmeliyiz. Tabii bunu centilmenlik sınırları içinde yapmalıyız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-01-28 10:06:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.