Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ‘ elektrik arızası’ mesaisi Çalıştıkları yarım metreyi bulan karla kaplı alanlarda sadece onların ayak izi kalıyor Yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve fırtınadan dolayı meydana gelen elektrik arızaları, enerji firması ekipleri tarafından zorlu bir mesaiyle gideriliyor Mesai sonrası karlarda sadece onların ayak izleri kalıyor

Antalya’nın yüksek bölgelerine yağan kar ve fırtınadan dolayı meydana gelen elektrik arızalarını gidermeye çalışan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ekipleri, büyük çaba sarf ediyor. Zor kış şartlarına rağmen karla kaplı alana sırtlarında ekipmanlarla ulaşan ekipler, arızayı giderdikten sonra dönüşe yoluna geçiyor. Enerjinin kahramanlarından geriye ise kalınlığı yarım metreyi aşan kardaki ayak izleri kalıyor.

Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkisi gösteren kar yağışı, Antalya’da da hayatı olumsuz etkiledi. Antalya’nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Ulaşımda da aksamaların olduğu bölgede fırtına ve kar yağışı nedeniyle elektrik arızaları meydana geldi.



Sırtlarında ekipmanlarla karda zorlu yürüyüş

AEDAŞ ekipleri, güvenli şekilde enerji verebilmek için dondurucu soğuklarda çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Kar, kış, fırtına demeden yola çıkan ekipler, araçla ulaşamadıkları bölgelere, sırtlarında ekipmanlarla yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.



Sadece onların ayak izleri kalıyor

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle kopan hatları, zorlu kış şartlarına rağmen en kısa sürede onararak köylere elektrik veren ekipler, ardından geri dönüş yoluna geçiyor. Enerjinin kahramanlarından geriye ise kalınlığı yarım metreyi aşan kardaki ayak izleri kalıyor. Kısa sürede bölge halkını elektrikle buluşturan ekipler, vatandaşların da takdirini kazanıyor.

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