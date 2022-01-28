Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

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Milli Takım arası nedeniyle Antalya Belek'te kamp yapan Başakşehir, lig hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için Antalya'da kampa giren Medipol Başakşehir, Belek'te konakladığı otelin sahasında basına açık antrenman yaptı. İdmanda yeni transfer Salih Uçan da yer aldı.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından istasyon, koşu ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Turunculacivertli takımda tedavisi süren Serdar Gürler takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Sakatlığı süren Mahmut Tekdemir ise antrenmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir'de altyapıdan kampa dahil edilen 6 oyuncu da idmana katıldı.

Turunculacivertli ekip, Antalya kampındaki çalışmalarını bu akşam günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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