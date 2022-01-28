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Emre Belözoğlu’ndan yakın takip

İHA

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kamp çalışmalarında futbolcularla yakından ilgileniyor.

Emre Belözoğlu’ndan yakın takip

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kamp çalışmalarında futbolcularla yakından ilgileniyor.
Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada çalışmalarını Antalya Belek’te gerçekleştiren Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, tüm oyuncu grubuyla yakından ilgileniyor. Antrenman esnasında futbolculara sürekli direktiflerde bulunan genç teknik adam, bazı çalışma istasyonlarında kendisi de çalışmaların içinde yer alarak futbolculara uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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