Emre Belözoğlu’ndan yakın takip

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kamp çalışmalarında futbolcularla yakından ilgileniyor.

Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada çalışmalarını Antalya Belek’te gerçekleştiren Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, tüm oyuncu grubuyla yakından ilgileniyor. Antrenman esnasında futbolculara sürekli direktiflerde bulunan genç teknik adam, bazı çalışma istasyonlarında kendisi de çalışmaların içinde yer alarak futbolculara uyarılarda bulundu.

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