Beşiktaş'tan Antalya'da keyifli antrenman

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların el ele tutuşarak yaptığı çalışma keyifli görüntülere sahne oldu.

Süper Lig'e verilen milli arada Antalya'ya gelen Beşiktaş, kampın 3. gününde 4. antrenmanını gerçekleştirdi. Sabah yapılan antrenmanda, dün akşam kampa katılan Ghezzal da yer aldı. Rosier ise kendi özel programı dahilinde salonda çalıştı.

İlk yarım saatlik bölümü salonda gerçekleşen çalışmada futbolcuların yarı sahada el ele tutuşarak yaptığı çift kale maç keyifli görüntülere sahne oldu. Özellikle Michy Batshuayi ile eşleşen kaleci antrenörü Hakan Çalışkan'ın gol atmak için pozisyonların içinde olması ve antrenman maçının bitmesiyle birlikte sevinmesi futbolcuları güldürdü.

İlk yarım saati basına açık olan idmanın ikinci bölümü ise taktik ağırlıklı geçti. Teknik Direktör Önder Karaveli, taktik bölümde oyuncuları sık sık uyardı.

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